В Магнитогорске резко взлетели цены на аренду комнат

В Магнитогорске Челябинской области в апреле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года стоимость аренды комнат выросла на 59,8% до 9 тысяч 928 рублей в месяц. Город вошел в топ-10 городов, где сильнее всего выросла аренда подобных объектов.
Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «В Магнитогорске Челябинской области стоимость аренды комнат за год поднялась на 59,8% до 9 тысяч 928 рублей. При этом в Челябинске за тот же период аренда комнат подорожала на 17,8% до 11 тысяч 473 рублей», — сообщается на сайте «Мир квартир».
Как отмечается на сайте «Мир квартир» за год аренда комнат больше всего подорожала в Курске (+84,4%), Владивостоке (+78,8%), Магнитогорске (+59,8%), Грозном (+58,1%). Незначительно повысились цены аренды в Сургуте (+1,3%), Мурманске (+2,4%), Иваново (+5,8%).
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