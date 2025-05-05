05 мая 2025

В Магнитогорске резко взлетели цены на аренду комнат

В Магнитогорске аренда комнат подорожала на 60%
© Служба новостей «URA.RU»
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Арендовать комнату в Магнитогорске можно за 10 тысяч рублей в месяц
Арендовать комнату в Магнитогорске можно за 10 тысяч рублей в месяц Фото:

В Магнитогорске Челябинской области в апреле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года стоимость аренды комнат выросла на 59,8% до 9 тысяч 928 рублей в месяц. Город вошел в топ-10 городов, где сильнее всего выросла аренда подобных объектов.

Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «В Магнитогорске Челябинской области стоимость аренды комнат за год поднялась на 59,8% до 9 тысяч 928 рублей. При этом в Челябинске за тот же период аренда комнат подорожала на 17,8% до 11 тысяч 473 рублей», — сообщается на сайте «Мир квартир».

Как отмечается на сайте «Мир квартир» за год аренда комнат больше всего подорожала в Курске (+84,4%), Владивостоке (+78,8%), Магнитогорске (+59,8%), Грозном (+58,1%). Незначительно повысились цены аренды в Сургуте (+1,3%), Мурманске (+2,4%), Иваново (+5,8%).

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В Магнитогорске Челябинской области в апреле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года стоимость аренды комнат выросла на 59,8% до 9 тысяч 928 рублей в месяц. Город вошел в топ-10 городов, где сильнее всего выросла аренда подобных объектов. Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «В Магнитогорске Челябинской области стоимость аренды комнат за год поднялась на 59,8% до 9 тысяч 928 рублей. При этом в Челябинске за тот же период аренда комнат подорожала на 17,8% до 11 тысяч 473 рублей», — сообщается на сайте «Мир квартир». Как отмечается на сайте «Мир квартир» за год аренда комнат больше всего подорожала в Курске (+84,4%), Владивостоке (+78,8%), Магнитогорске (+59,8%), Грозном (+58,1%). Незначительно повысились цены аренды в Сургуте (+1,3%), Мурманске (+2,4%), Иваново (+5,8%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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