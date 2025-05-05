Бастрыкин решил разобраться с массовой дракой бойцов ММА в торговом центре Сургута

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за драки, произошедшей во время спортивного мероприятия в ТЦ «Вершина» в Сургуте. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
«Следователями организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ — хулиганство. Глава СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Югре Мокшину возбудить уголовное дело по данному факту и доложить о первоначальных результатах расследования», — говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что в ходе соревнований участники, недовольные судейством, спровоцировали конфликт, при этом были слышны звуки, похожие на выстрелы. В настоящее время следователи допрашивают очевидцев и участников событий, а также проводят анализ видеозаписей с места происшествия.
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