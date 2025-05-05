05 мая 2025

«Ее кое-как откопали»: в каком состоянии находится девушка, пострадавшая при ЧП в Буланаше

В Буланаше после взрыва водонагревателя в доме девушка попала в травматологию
© Служба новостей «URA.RU»
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В квартире №28 взорвался водонагреватель
В квартире №28 взорвался водонагреватель Фото:
новость из сюжета
Взрыв прогремел в пятиэтажке в Буланаше

Девушка, которая пострадала при взрыве водонагревателя в доме на ул. Строителей в Буланаше, находится в состоянии, близком к удовлетворительному. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Артемовской ЦРБ.

«Операция ей не потребовалась. Она находится в травматологическом отделении, пока что будет под наблюдением врачей», — сообщили в больнице.

По словам местной жительницы, на девушку рухнул потолок, пока она спала. «Ее кое-как откопали», — вспоминает очевидица.

Другая соседка заявила, что в квартире, где произошло ЧП, никто не проживал. «Мужчина приходил и делал там ремонт. Сверлил постоянно», — сказала собеседница URA.RU.

Взрыв в многоэтажке произошел ночью 6 мая. Свыше 70 человек эвакуировали. Жильцам третьего и четвертого подъездов уже разрешили вернуться в квартиры. Для остальных развернуты пункты временного размещения. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.

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Девушка, которая пострадала при взрыве водонагревателя в доме на ул. Строителей в Буланаше, находится в состоянии, близком к удовлетворительному. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Артемовской ЦРБ. «Операция ей не потребовалась. Она находится в травматологическом отделении, пока что будет под наблюдением врачей», — сообщили в больнице. По словам местной жительницы, на девушку рухнул потолок, пока она спала. «Ее кое-как откопали», — вспоминает очевидица. Другая соседка заявила, что в квартире, где произошло ЧП, никто не проживал. «Мужчина приходил и делал там ремонт. Сверлил постоянно», — сказала собеседница URA.RU. Взрыв в многоэтажке произошел ночью 6 мая. Свыше 70 человек эвакуировали. Жильцам третьего и четвертого подъездов уже разрешили вернуться в квартиры. Для остальных развернуты пункты временного размещения. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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