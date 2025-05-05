«Ее кое-как откопали»: в каком состоянии находится девушка, пострадавшая при ЧП в Буланаше

Девушка, которая пострадала при взрыве водонагревателя в доме на ул. Строителей в Буланаше, находится в состоянии, близком к удовлетворительному. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Артемовской ЦРБ.
«Операция ей не потребовалась. Она находится в травматологическом отделении, пока что будет под наблюдением врачей», — сообщили в больнице.
По словам местной жительницы, на девушку рухнул потолок, пока она спала. «Ее кое-как откопали», — вспоминает очевидица.
Другая соседка заявила, что в квартире, где произошло ЧП, никто не проживал. «Мужчина приходил и делал там ремонт. Сверлил постоянно», — сказала собеседница URA.RU.
Взрыв в многоэтажке произошел ночью 6 мая. Свыше 70 человек эвакуировали. Жильцам третьего и четвертого подъездов уже разрешили вернуться в квартиры. Для остальных развернуты пункты временного размещения. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.
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