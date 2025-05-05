«Ее кое-как откопали»: в каком состоянии находится девушка, пострадавшая при ЧП в Буланаше

В Буланаше после взрыва водонагревателя в доме девушка попала в травматологию

06 мая 2025 в 12:15 Размер текста - 17 +

В квартире №28 взорвался водонагреватель Фото: предоставлено прокуратурой Свердловской области новость из сюжета Взрыв прогремел в пятиэтажке в Буланаше Девушка, которая пострадала при взрыве водонагревателя в доме на ул. Строителей в Буланаше, находится в состоянии, близком к удовлетворительному. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Артемовской ЦРБ. «Операция ей не потребовалась. Она находится в травматологическом отделении, пока что будет под наблюдением врачей», — сообщили в больнице. По словам местной жительницы, на девушку рухнул потолок, пока она спала. «Ее кое-как откопали», — вспоминает очевидица. Другая соседка заявила, что в квартире, где произошло ЧП, никто не проживал. «Мужчина приходил и делал там ремонт. Сверлил постоянно», — сказала собеседница URA.RU. Взрыв в многоэтажке произошел ночью 6 мая. Свыше 70 человек эвакуировали. Жильцам третьего и четвертого подъездов уже разрешили вернуться в квартиры. Для остальных развернуты пункты временного размещения. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Девушка, которая пострадала при взрыве водонагревателя в доме на ул. Строителей в Буланаше, находится в состоянии, близком к удовлетворительному. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Артемовской ЦРБ. «Операция ей не потребовалась. Она находится в травматологическом отделении, пока что будет под наблюдением врачей», — сообщили в больнице. По словам местной жительницы, на девушку рухнул потолок, пока она спала. «Ее кое-как откопали», — вспоминает очевидица. Другая соседка заявила, что в квартире, где произошло ЧП, никто не проживал. «Мужчина приходил и делал там ремонт. Сверлил постоянно», — сказала собеседница URA.RU. Взрыв в многоэтажке произошел ночью 6 мая. Свыше 70 человек эвакуировали. Жильцам третьего и четвертого подъездов уже разрешили вернуться в квартиры. Для остальных развернуты пункты временного размещения. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.