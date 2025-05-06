Ватикан отключит мобильный интернет в стране на время выборов нового Папы

Ватикан временно отключит мобильный интернет и сигналы связи на территории государства на время проведения конклава по выборам нового Папы Римского. По данным итальянских изданий, такие меры безопасности будут введены в среду, 7 мая, перед началом секретного голосования в Сикстинской капелле, чтобы обеспечить полную конфиденциальность процесса избрания преемника Папы Франциска.
«Военные глушилки будут использоваться для того, чтобы гарантировать отсутствие связи с внешним миром из „бункера“, которым станет Сикстинская капелла для конклава, который должен выбрать нового папу, начиная со среды...» — пишет ANSA. Агентство ссылается на сообщение Ватикана.
По информации итальянской государственной телекомпании RAI, в среду в 15:00 по местному времени будет прекращена телефонная связь, что произойдет за 90 минут до того, как кардиналы соберутся в Сикстинской капелле для начала папского конклава. Кроме того, вокруг места голосования планируется использовать специальные глушилки сигналов для предотвращения любых попыток электронного наблюдения или несанкционированной связи с внешним миром. Такие меры призваны гарантировать, что процесс выбора нового главы католической церкви пройдет в условиях максимальной секретности. Отмечается, что все 133 кардинала, которые будут участвовать в голосовании за избрание нового Папы, уже прибыли в Рим.
Ранее священнослужитель римско-католического прихода Святой Екатерины Юрий Погодин сообщил, что после кончины Папы Франциска в Ватикане будет созван конклав, на котором кардиналы изберут нового предстоятеля Католической церкви. Сначала определяется список возможных кандидатов на папский престол, после чего проводится процедура голосования. В случае, если ни один из претендентов не получает необходимого числа голосов, верующим сообщают об этом посредством появления черного дыма. После того как выбран новый Папа, бюллетени уничтожаются, и над Сикстинской капеллой поднимается белый дым, что свидетельствует о завершении избрания понтифика. Имя нового главы католической церкви официально объявляет старший по возрасту кардинал.
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