В Челябинске готовые квартиры в новостройках стали дешевле строящегося жилья

В Челябинске в апреле 2025 года цена квадратного метра в сданных новостройках в среднем на 50 000 рублей ниже, чем в строящихся. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимость».
«В Челябинске новые квартиры площадью 61 квадратный метр в среднем продаются по 172 тысячи рублей за квадрат, 9,8 миллионов рублей за объект. Стоимость квадратного метра в сданных новостройках составляет 122 тысячи рублей. Такое жилье на первичном рынке продается по 8,3 миллиона рублей за объект», — сообщили в пресс-службе.
Как отметил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров, сейчас в Челябинске, как и в других городах России, много квартир в сданных новостройках, которые продаются от застройщика. Их можно купить выгодно, поскольку застройщикам важно быстро продать введенные в эксплуатацию новостройки. За счет этого растет и доля таких объектов в общем объеме сделок.
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