В Екатеринбурге вынесли приговор членам ОПГ, попавшимся с 23 килограммами наркотиков. Фото

Суд в Екатеринбурге отправил в колонию 12 участников ОПГ за сбыт наркотиков
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Суд назначил участникам ОПГ от 12 до 17 лет лишения свободы
Суд назначил участникам ОПГ от 12 до 17 лет лишения свободы Фото:

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 12 участникам ОПГ, у которых при задержании изъяли более 23 килограммов наркотиков. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 17 лет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота изъято более 10 кг героина, 12 кг метадона и около 1,5 кг иных наркотических веществ (опия, гашиша)», — сообщили в прокуратуре. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г», чч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических веществ, организованной группой, в крупном и особо крупном размерах).

По данным суда, лидер группировки — иностранец, который вовлекал своих соотечественников в преступную деятельность. После он формировал подразделения, в которые привлекались операторы, курьеры, кураторы, закладчики и кладовщики.

Группировка действовала с марта 2022 года по июль 2024 года на территории Москвы, Московской, Свердловской, Самарской, Саратовской, Челябинской областей, Приморского края и Башкортостана. 11 человек будут отбывать наказание в колонии строгого режима, еще один — в колонии особого режима.

Суд вынес приговор 12 членам ОПГ
Суд вынес приговор 12 членам ОПГ
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Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 12 участникам ОПГ, у которых при задержании изъяли более 23 килограммов наркотиков. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 17 лет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота изъято более 10 кг героина, 12 кг метадона и около 1,5 кг иных наркотических веществ (опия, гашиша)», — сообщили в прокуратуре. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г», чч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических веществ, организованной группой, в крупном и особо крупном размерах). По данным суда, лидер группировки — иностранец, который вовлекал своих соотечественников в преступную деятельность. После он формировал подразделения, в которые привлекались операторы, курьеры, кураторы, закладчики и кладовщики. Группировка действовала с марта 2022 года по июль 2024 года на территории Москвы, Московской, Свердловской, Самарской, Саратовской, Челябинской областей, Приморского края и Башкортостана. 11 человек будут отбывать наказание в колонии строгого режима, еще один — в колонии особого режима.
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