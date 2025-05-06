Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 12 участникам ОПГ, у которых при задержании изъяли более 23 килограммов наркотиков. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 17 лет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота изъято более 10 кг героина, 12 кг метадона и около 1,5 кг иных наркотических веществ (опия, гашиша)», — сообщили в прокуратуре. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г», чч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических веществ, организованной группой, в крупном и особо крупном размерах).
По данным суда, лидер группировки — иностранец, который вовлекал своих соотечественников в преступную деятельность. После он формировал подразделения, в которые привлекались операторы, курьеры, кураторы, закладчики и кладовщики.
Группировка действовала с марта 2022 года по июль 2024 года на территории Москвы, Московской, Свердловской, Самарской, Саратовской, Челябинской областей, Приморского края и Башкортостана. 11 человек будут отбывать наказание в колонии строгого режима, еще один — в колонии особого режима.
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