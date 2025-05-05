В курганском округе должника по алиментам сдали собственные дети

Жителя Курганской области, который длительное время уклонялся от уплаты алиментов, задержали сотрудники Юргамышского районного отделения судебных приставов и возбудили против него уголовное дело. Должник прятался у себя в доме, его выдали собственные дети. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Курганской области.
Должник, являющийся отцом шестерых детей, пытался скрыться от приставов у себя дома. «Дверь судебным приставам открыла новая сожительница должника и сообщила о том, что его нет дома, он якобы уехал на рыбалку. Но судебный пристав по ОУПДС заметил, что дверца, ведущая в подпол, закрыта не до конца. Тогда сотрудник решил спросить у детей, проживающих вместе с должником, где находится их папа. Дети искусно лгать еще не научились и честно сообщили: отец зачем-то спустился в подвал и не выходит», — рассказали в пресс-службе. После этого мужчину нашли в подполе и доставили в отделение. В отношении должника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей»).
В ведомстве пояснили, что ранее неплательщик уже создал новую семью, однако от материальных обязательств перед детьми из первого брака не освобождался. Сейчас мужчина ожидает судебного приговора. Также в службе рассказали о другом случае: еще один житель Юргамышского муниципального округа после предупреждения приставов выплатил задолженность по алиментам на сумму 540 тысяч рублей и начал регулярно исполнять родительские обязанности.
В Курганской области ранее уже фиксировались случаи, когда уклонившихся от алиментов привлекали к уголовной ответственности, после чего они начинали выплачивать долги. Так, жительница региона стала перечислять средства сыну только после возбуждения уголовного дела и трудоустройства.
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