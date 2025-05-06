«Скорую вызвали прямо к борту»: семейную пару экстренно госпитализировали после рейса из Екатеринбурга

Супружескую пару госпитализировали после рейса Екатеринбург — Горно-Алтайск
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Супружеская пара летела рейсом Екатеринбург - Горно-Алтайск
Супружеская пара летела рейсом Екатеринбург - Горно-Алтайск Фото:

После рейса Екатеринбург-Горно-Алтайск была экстренно госпитализирована супружеская пара. У них диагностировали бактериальную инфекцию. Как рассказала одна из отравившихся, пара оказалась в больнице из-за завтрака в бизнес-зале аэропорта Кольцово.

По словам Марины, спустя 30 минут после вылета она почувствовала себя плохо. «Я заняла туалет на весь полет, не зная, что второй занял муж. Нас сильно тошнило и кружилась голова. Под конец рейса я уже теряла сознание, так что скорую вызвали прямо к борту», — передает слова пострадавшей telegram-канал SHOT.

В самолете супругам оказали первую помощь, а по прилете их доставили в больницу Горно-Алтайска, где врачи диагностировали бактериальную инфекцию. Пострадавшим понадобились уколы и капельницы.

Пара провела в больнице два дня, после чего была выписана, однако даже после этого чувствовала себя плохо и не смогла воспользоваться оплаченной заранее туристической программой. Из-за случившегося супруги потеряли деньги за гостиницу (39 тысяч рублей) и услуги гида (30 тысяч рублей). Начальник смены в аэропорту Кольцово на претензию ответил предложением оставить отзыв в книге жалоб и предложений. Пострадавшие намерены готовить досудебную претензию.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу аэропорта Кольцово. Как только ответ поступит, будет опубликован.

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После рейса Екатеринбург-Горно-Алтайск  была экстренно госпитализирована супружеская пара. У них диагностировали  бактериальную инфекцию. Как рассказала одна из отравившихся, пара оказалась  в больнице из-за завтрака в бизнес-зале аэропорта Кольцово. По словам Марины, спустя 30 минут после вылета она почувствовала себя плохо. «Я заняла туалет на весь полет, не зная, что второй занял муж. Нас сильно тошнило и кружилась голова. Под конец рейса я уже теряла сознание, так что скорую вызвали прямо к борту», — передает слова пострадавшей telegram-канал SHOT. В самолете супругам оказали первую помощь, а по прилете их доставили в больницу Горно-Алтайска, где врачи диагностировали бактериальную инфекцию. Пострадавшим понадобились уколы и капельницы. Пара провела в больнице два дня, после чего была выписана, однако даже после этого чувствовала себя плохо и не смогла воспользоваться оплаченной заранее туристической программой. Из-за случившегося супруги потеряли деньги за гостиницу (39 тысяч рублей) и услуги гида (30 тысяч рублей). Начальник смены в аэропорту Кольцово на претензию ответил предложением оставить отзыв в книге жалоб и предложений. Пострадавшие намерены готовить досудебную претензию. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу аэропорта Кольцово. Как только ответ поступит, будет опубликован.
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© Служба новостей «URA.RU»
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