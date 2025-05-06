«Скорую вызвали прямо к борту»: семейную пару экстренно госпитализировали после рейса из Екатеринбурга

После рейса Екатеринбург-Горно-Алтайск была экстренно госпитализирована супружеская пара. У них диагностировали бактериальную инфекцию. Как рассказала одна из отравившихся, пара оказалась в больнице из-за завтрака в бизнес-зале аэропорта Кольцово.
По словам Марины, спустя 30 минут после вылета она почувствовала себя плохо. «Я заняла туалет на весь полет, не зная, что второй занял муж. Нас сильно тошнило и кружилась голова. Под конец рейса я уже теряла сознание, так что скорую вызвали прямо к борту», — передает слова пострадавшей telegram-канал SHOT.
В самолете супругам оказали первую помощь, а по прилете их доставили в больницу Горно-Алтайска, где врачи диагностировали бактериальную инфекцию. Пострадавшим понадобились уколы и капельницы.
Пара провела в больнице два дня, после чего была выписана, однако даже после этого чувствовала себя плохо и не смогла воспользоваться оплаченной заранее туристической программой. Из-за случившегося супруги потеряли деньги за гостиницу (39 тысяч рублей) и услуги гида (30 тысяч рублей). Начальник смены в аэропорту Кольцово на претензию ответил предложением оставить отзыв в книге жалоб и предложений. Пострадавшие намерены готовить досудебную претензию.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу аэропорта Кольцово. Как только ответ поступит, будет опубликован.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!