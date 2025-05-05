Аналитики раскрыли размер зарплаты вахтовиков в ХМАО

В Югре работникам по вахтовому методу в среднем платят 160 тысяч рублей, что больше, чем по России. Об этом URA.RU сообщил HeadHunter.
«Медианная предлагаемая зарплата в вахтовых вакансиях в целом по России составила в первом квартале 154,5 тысячи рублей, что в два раза превышает средний уровень предложений по рынку труда — 74 тысячи рублей. В ХМАО вахтовикам предлагают в среднем 160,9 тысяч рублей», — сообщила URA.RU директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.
Доля предложений работы вахтовым методом в ХМАО составляет 18%. Югра уступает по этому показателю, например, Забайкальскому краю и Магаданской области, где на вахту приходится по трети от всех открытых там вакансий, Ямалу, Чукотке и многим другим территориям, находясь на 13-ом месте из 20-ти.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Югры могут получить работу в тепличном хозяйстве в Магадане. Главному агроному предлагают пятидневку, проживание и зарплату в 380 тысяч рублей, следует из информации на сайте бесплатных объявлений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!