05 мая 2025

Аналитики раскрыли размер зарплаты вахтовиков в ХМАО

В ХМАО средняя зарплата вахтовиков составляет 160 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплата вахтовиков в ХМАО больше, чем в среднем по России
Зарплата вахтовиков в ХМАО больше, чем в среднем по России Фото:

В Югре работникам по вахтовому методу в среднем платят 160 тысяч рублей, что больше, чем по России. Об этом URA.RU сообщил HeadHunter.

«Медианная предлагаемая зарплата в вахтовых вакансиях в целом по России составила в первом квартале 154,5 тысячи рублей, что в два раза превышает средний уровень предложений по рынку труда — 74 тысячи рублей. В ХМАО вахтовикам предлагают в среднем 160,9 тысяч рублей», — сообщила URA.RU директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.

Доля предложений работы вахтовым методом в ХМАО составляет 18%. Югра уступает по этому показателю, например, Забайкальскому краю и Магаданской области, где на вахту приходится по трети от всех открытых там вакансий, Ямалу, Чукотке и многим другим территориям, находясь на 13-ом месте из 20-ти.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Югры могут получить работу в тепличном хозяйстве в Магадане. Главному агроному предлагают пятидневку, проживание и зарплату в 380 тысяч рублей, следует из информации на сайте бесплатных объявлений.

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В Югре работникам по вахтовому методу в среднем платят 160 тысяч рублей, что больше, чем по России. Об этом URA.RU сообщил HeadHunter. «Медианная предлагаемая зарплата в вахтовых вакансиях в целом по России составила в первом квартале 154,5 тысячи рублей, что в два раза превышает средний уровень предложений по рынку труда — 74 тысячи рублей. В ХМАО вахтовикам предлагают в среднем 160,9 тысяч рублей», — сообщила URA.RU директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая. Доля предложений работы вахтовым методом в ХМАО составляет 18%. Югра уступает по этому показателю, например, Забайкальскому краю и Магаданской области, где на вахту приходится по трети от всех открытых там вакансий, Ямалу, Чукотке и многим другим территориям, находясь на 13-ом месте из 20-ти. Ранее URA.RU сообщало, что жители Югры могут получить работу в тепличном хозяйстве в Магадане. Главному агроному предлагают пятидневку, проживание и зарплату в 380 тысяч рублей, следует из информации на сайте бесплатных объявлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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