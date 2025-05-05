Предлагаемые зарплаты пермяков достигли 60,8 тысяч рублей

По итогам апреля 2025 года медианное значение предлагаемой заработной платы в Пермском крае составило 60,8 тысячи рублей. Это немного превышает уровень ожидаемых зарплат, остающийся на отметке 60 тысяч рублей. В целом по РФ медианная предлагаемая зарплата составляет 75 тысяч рублей.
«В течение апреля работодатели региона опубликовали 17,6 тысячи вакансий, что на 20% меньше по сравнению с аналогичным 2024 года. При этом активность соискателей увеличилась: за месяц было создано или обновлено 94,2 тысячи резюме — это на 38% больше по сравнению с апрелем 2024 года», — сообщают аналитики рекрутинговой платформы HeadHunter.
По состоянию на начало мая в Пермском крае отмечается умеренная конкуренция среди соискателей. Так, на одну открытую вакансию приходится 5,4 резюме, что на 0,2 пункта меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Этот показатель на 0,2 пункта ниже общероссийского уровня. Для сравнения, если соотношение опускается ниже отметки 4 — это свидетельствует о выраженном дефиците кадров.
Ранее URA.RU сообщало о том, что пермяки в 2025 году смогут потратить на отпуск на одного человека в среднем 60 тысяч рублей. Такие данные содержатся в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.
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