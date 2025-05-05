05 мая 2025

В Тюмень приедет ретропоезд «Эшелон Победы»

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Ретропоезд приедет в регион 13 мая
Ретропоезд приедет в регион 13 мая Фото:

Ретропоезд «Эшелон Победы» прибудет в Тюменскую область 13 мая. Жители региона смогут увидеть подвижной состав, который использовался в военное и послевоенное время. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

«Ретропоезд „Эшелон Победы“ прибудет в Тюменскую область 13 мая. Проект организован Свердловской железной дорогой к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», — указано в сообщении инфоцентра.

Согласно графику, эшелон 13 мая будет находиться в Тюмени с 12:30 до 16:30. Далее ретропоезд отправится в Ишим, горожане смогут увидеть его 14 мая с 10:10 до 12:30. Завершит свой маршрут по Тюменской области «Эшелон Победы» в Тобольске, где он остановится 16 мая с 10:00 до 13:00.

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Ретропоезд «Эшелон Победы» прибудет в Тюменскую область 13 мая. Жители региона смогут увидеть подвижной состав, который использовался в военное и послевоенное время. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. «Ретропоезд „Эшелон Победы“ прибудет в Тюменскую область 13 мая. Проект организован Свердловской железной дорогой к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», — указано в сообщении инфоцентра. Согласно графику, эшелон 13 мая будет находиться в Тюмени с 12:30 до 16:30. Далее ретропоезд отправится в Ишим, горожане смогут увидеть его 14 мая с 10:10 до 12:30. Завершит свой маршрут по Тюменской области «Эшелон Победы» в Тобольске, где он остановится 16 мая с 10:00 до 13:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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