05 мая 2025

Ученые Пермского университета нашли способ спасти Черное море от нефти

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Мазут вычищают в побережья уже несколько месяцев
Мазут вычищают в побережья уже несколько месяцев Фото:
новость из сюжета
Разлив мазута в Черноморье

В Перми разработали уникальную технологию очистки грунта и подземных вод от нефтепродуктов. Метод после завершения лабораторных испытаний будет применен на черноморском побережье, которое пострадало после аварии нефтяных танкеров, рассказали URA.RU в Пермском университете (ПГНИУ).

Для очистки ученые специальным устройством вводят в грунт и воды кислород для активации проживающих там микроорганизмов, которые способны уничтожать нефтепродукты. «Технология основана на активизации естественных процессов разложения нефтепродуктов. Она учитывает не только характеристики загрязнения, но и особенности самого загрязненного объекта, в том числе микробиологические, что позволяет достичь очистки, не нанося ущерб окружающей среде», – отмечает заместитель директора Естественнонаучного института ПГНИУ Николай Максимович.

Сейчас пермские ученые получили образцы загрязненного нефтепродуктами песка с побережья Черного моря. После лабораторных испытаний своего метода они отправятся работать на место чрезвычайной ситуации.

В декабре 2024 года в Керченском проливе в восьми километрах от берега затонули два танкера, перевозившие мазут, который разлился в Черное море. Последствия катастрофы устраняют власти и волонтеры. Из-за разлива мазута погибают морские животные и птицы. Купаться в районе Анапы опасно.

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В Перми разработали уникальную технологию очистки грунта и подземных вод от нефтепродуктов. Метод после завершения лабораторных испытаний будет применен на черноморском побережье, которое пострадало после аварии нефтяных танкеров, рассказали URA.RU в Пермском университете (ПГНИУ). Для очистки ученые специальным устройством вводят в грунт и воды кислород для активации проживающих там микроорганизмов, которые способны уничтожать нефтепродукты. «Технология основана на активизации естественных процессов разложения нефтепродуктов. Она учитывает не только характеристики загрязнения, но и особенности самого загрязненного объекта, в том числе микробиологические, что позволяет достичь очистки, не нанося ущерб окружающей среде», – отмечает заместитель директора Естественнонаучного института ПГНИУ Николай Максимович. Сейчас пермские ученые получили образцы загрязненного нефтепродуктами песка с побережья Черного моря. После лабораторных испытаний своего метода они отправятся работать на место чрезвычайной ситуации. В декабре 2024 года в Керченском проливе в восьми километрах от берега затонули два танкера, перевозившие мазут, который разлился в Черное море. Последствия катастрофы устраняют власти и волонтеры. Из-за разлива мазута погибают морские животные и птицы. Купаться в районе Анапы опасно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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