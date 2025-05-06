Тюменец заразился опасной инфекцией после укуса клеща

Житель Тюменской области после укуса клеща заболел клещевым боррелиозом (болезнь Лайма). Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. По данным управления, тюменцы более 2,8 тысяч раз обращались в медучреждения по поводу присасывания клеща.
«На 6 мая 2025 года в медицинских организациях области зарегистрировано более 2 800 обращений граждан по поводу присасывания клещей, из них дети до 14 лет составили 20%. Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 100% пострадавших. Зарегистрирован один случай заболевания клещевым боррелиозом», — сообщили в управлении.
По данным из открытых источников, клещевой боррелиоз — это инфекционное заболевание. Чаще всего заражение происходит при присасывании инфицированного клеща. Основные симптомы заболевания — сыпь (эритема с ярким центром), высокая температура, боль в мышцах.
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