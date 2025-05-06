Тюменец заразился опасной инфекцией после укуса клеща

В Тюменской области зафиксировали первый в 2025 году случай клещевого боррелиоза
© Служба новостей «URA.RU»
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Это первый в текущем году случай заболевания боррелиозом
Это первый в текущем году случай заболевания боррелиозом Фото:

Житель Тюменской области после укуса клеща заболел клещевым боррелиозом (болезнь Лайма). Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. По данным управления, тюменцы более 2,8 тысяч раз обращались в медучреждения по поводу присасывания клеща.

«На 6 мая 2025 года в медицинских организациях области зарегистрировано более 2 800 обращений граждан по поводу присасывания клещей, из них дети до 14 лет составили 20%. Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 100% пострадавших. Зарегистрирован один случай заболевания клещевым боррелиозом», — сообщили в управлении.

По данным из открытых источников, клещевой боррелиоз — это инфекционное заболевание. Чаще всего заражение происходит при присасывании инфицированного клеща. Основные симптомы заболевания — сыпь (эритема с ярким центром), высокая температура, боль в мышцах.

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Житель Тюменской области после укуса клеща заболел клещевым боррелиозом (болезнь Лайма). Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. По данным управления, тюменцы более 2,8 тысяч раз обращались в медучреждения по поводу присасывания клеща. «На 6 мая 2025 года в медицинских организациях области зарегистрировано более 2 800 обращений граждан по поводу присасывания клещей, из них дети до 14 лет составили 20%. Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 100% пострадавших. Зарегистрирован один случай заболевания клещевым боррелиозом», — сообщили в управлении. По данным из открытых источников, клещевой боррелиоз — это инфекционное заболевание. Чаще всего заражение происходит при присасывании инфицированного клеща. Основные симптомы заболевания — сыпь (эритема с ярким центром), высокая температура, боль в мышцах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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