Пропавший в Челябинской области 12-летний мальчик найден живым

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Полиция и волонтеры нашли мальчика
Полиция и волонтеры нашли мальчика Фото:

Пропавший в поселке Полетаево (около Челябинска) 12-летний мальчик найден живым. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Благодаря оперативному реагированию, совместной работе полицейских, волонтёров и неравнодушных граждан несовершеннолетний найден в Советском районе Челябинска. Противоправных действий в его отношении не совершено», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Мальчика искали менее суток. Около шести вечера 5 мая он ушел из дома и не вернулся. В полиции выразили благодарность участникам поиска.

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Пропавший в поселке Полетаево (около Челябинска) 12-летний мальчик найден живым. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Благодаря оперативному реагированию, совместной работе полицейских, волонтёров и неравнодушных граждан несовершеннолетний найден в Советском районе Челябинска. Противоправных действий в его отношении не совершено», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Мальчика искали менее суток. Около шести вечера 5 мая он ушел из дома и не вернулся. В полиции выразили благодарность участникам поиска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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