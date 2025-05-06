Пропавший в Челябинской области 12-летний мальчик найден живым

Пропавший в поселке Полетаево (около Челябинска) 12-летний мальчик найден живым. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Благодаря оперативному реагированию, совместной работе полицейских, волонтёров и неравнодушных граждан несовершеннолетний найден в Советском районе Челябинска. Противоправных действий в его отношении не совершено», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
Мальчика искали менее суток. Около шести вечера 5 мая он ушел из дома и не вернулся. В полиции выразили благодарность участникам поиска.
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