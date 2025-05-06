В Кургане пройдут гидравлические испытания рядом с Чеховским мостом

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Рядом с Чеховским мостом возможны выбросы воды в виде фонтана
Рядом с Чеховским мостом возможны выбросы воды в виде фонтана Фото:

В Кургане 7 и 8 мая с 9:00 до 11:00 на улицах Галкинский переезд и Зауральская пройдут гидравлические испытания участка тепломагистрали «Север-1» с использованием повышенного давления. Рядом с Чеховским мостом возможны выбросы воды в виде фонтана. Об этом сообщает пресс-служба «Курганской генерирующей компании».

«Участок над дорогой у Чеховского моста со стороны улицы Автозаводская, дорога от Чеховского моста до кольца у „Гиперсити“, улица Зауральская (проходит после Автозаводской)», — пишет «КГК» о зонах повышенного внимания. В компании также  предупреждают: «Из-за износа труб возможны дефекты на трубопроводах с выбросом воды в виде фонтана. В указанные часы настоятельно просим быть внимательными при проезде и проходе, при возможности выбрать объездной маршрут, не парковаться в зоне испытаний».

Испытания необходимы для проверки надежности сетей перед следующим отопительным сезоном. Жителей и гостей Кургана просят учитывать возможные неудобства и заранее планировать маршрут движения.

Ранее в Кургане уже анонсировали масштабные работы на тепловых сетях: с 12 мая по 31 июля в 54 многоквартирных домах на ряде улиц будет временно отключено горячее водоснабжение из-за ремонта тепломагистрали «Север-2» и подготовки к отопительному сезону. В июле также запланированы гидравлические испытания других участков сетей, чтобы проверить их надежность перед зимой.

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В Кургане 7 и 8 мая с 9:00 до 11:00 на улицах Галкинский переезд и Зауральская пройдут гидравлические испытания участка тепломагистрали «Север-1» с использованием повышенного давления. Рядом с Чеховским мостом возможны выбросы воды в виде фонтана. Об этом сообщает пресс-служба «Курганской генерирующей компании». «Участок над дорогой у Чеховского моста со стороны улицы Автозаводская, дорога от Чеховского моста до кольца у „Гиперсити“, улица Зауральская (проходит после Автозаводской)», — пишет «КГК» о зонах повышенного внимания. В компании также  предупреждают: «Из-за износа труб возможны дефекты на трубопроводах с выбросом воды в виде фонтана. В указанные часы настоятельно просим быть внимательными при проезде и проходе, при возможности выбрать объездной маршрут, не парковаться в зоне испытаний». Испытания необходимы для проверки надежности сетей перед следующим отопительным сезоном. Жителей и гостей Кургана просят учитывать возможные неудобства и заранее планировать маршрут движения. Ранее в Кургане уже анонсировали масштабные работы на тепловых сетях: с 12 мая по 31 июля в 54 многоквартирных домах на ряде улиц будет временно отключено горячее водоснабжение из-за ремонта тепломагистрали «Север-2» и подготовки к отопительному сезону. В июле также запланированы гидравлические испытания других участков сетей, чтобы проверить их надежность перед зимой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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