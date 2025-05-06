Тюменцев оставят без алкоголя в праздник

Тюменцы не смогут приобрести спиртное в магазинах в праздничный день 9 мая. Об этом сообщает администрация города.
"Установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 8:00 до 21:00 в День Победы – 9 мая. При этом он не распространяется на розничную продажу спиртного организациями и индивидуальными предпринимателями, при оказании ими услуг общественного питания", — сообщили в мэрии.
Запрет на продажу регламентирован постановлением правительства Тюменской области. Другими словами, он действует на всей территории региона, а не только в Тюмени.
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