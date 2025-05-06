Тюменцев оставят без алкоголя в праздник

В Тюмени 9 мая запретили продавать алкоголь
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Спиртное нельзя будет купить с 08:00 до 21:00
Спиртное нельзя будет купить с 08:00 до 21:00 Фото:

Тюменцы не смогут приобрести спиртное в магазинах в праздничный день 9 мая. Об этом сообщает администрация города.

"Установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 8:00 до 21:00 в День Победы – 9 мая. При этом он не распространяется на розничную продажу спиртного  организациями и индивидуальными предпринимателями, при оказании ими услуг общественного питания", — сообщили в мэрии.

Запрет на продажу регламентирован постановлением правительства Тюменской области. Другими словами, он действует на всей территории региона, а не только в Тюмени. 

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Тюменцы не смогут приобрести спиртное в магазинах в праздничный день 9 мая. Об этом сообщает администрация города. "Установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 8:00 до 21:00 в День Победы – 9 мая. При этом он не распространяется на розничную продажу спиртного  организациями и индивидуальными предпринимателями, при оказании ими услуг общественного питания", — сообщили в мэрии. Запрет на продажу регламентирован постановлением правительства Тюменской области. Другими словами, он действует на всей территории региона, а не только в Тюмени. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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