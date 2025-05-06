Тюменец сыграл комиссара подполья в новом сериале

Актер из Тюмени Виталий Ярош снялся в сериале «Таганрог»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Действие сериала разворачивается в 1941 году
Действие сериала разворачивается в 1941 году Фото:

Тюменский актер Виталий Ярош (Илюшкин) исполнил роль комиссара подполья Николая Морозова в новом сериале «Таганрог» (18+), который вышел на одной из популярных платформ. Об этом в своих соцсетях сообщает кинокомпания «Триикс Медиа».

«Хотим познакомить вас с героями сериала „Таганрог“. Виталий Ярош, роль — Николай Морозов, комиссар подполья, бывший секретарь горкома комсомола Таганрога», — говорится в сообщении студии.

Действие сериала разворачивается в 1941 году. Он рассказывает об организации подпольного сопротивления против нацистской оккупации.

Актер Виталий Ярош ранее служил в «Тюменском большом драматическом театре». Он покинул труппу в октябре 2023 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменский актер Виталий Ярош (Илюшкин) исполнил роль комиссара подполья Николая Морозова в новом сериале «Таганрог» (18+), который вышел на одной из популярных платформ. Об этом в своих соцсетях сообщает кинокомпания «Триикс Медиа». «Хотим познакомить вас с героями сериала „Таганрог“. Виталий Ярош, роль — Николай Морозов, комиссар подполья, бывший секретарь горкома комсомола Таганрога», — говорится в сообщении студии. Действие сериала разворачивается в 1941 году. Он рассказывает об организации подпольного сопротивления против нацистской оккупации. Актер Виталий Ярош ранее служил в «Тюменском большом драматическом театре». Он покинул труппу в октябре 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...