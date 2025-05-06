Тюменец сыграл комиссара подполья в новом сериале

Тюменский актер Виталий Ярош (Илюшкин) исполнил роль комиссара подполья Николая Морозова в новом сериале «Таганрог» (18+), который вышел на одной из популярных платформ. Об этом в своих соцсетях сообщает кинокомпания «Триикс Медиа».
«Хотим познакомить вас с героями сериала „Таганрог“. Виталий Ярош, роль — Николай Морозов, комиссар подполья, бывший секретарь горкома комсомола Таганрога», — говорится в сообщении студии.
Действие сериала разворачивается в 1941 году. Он рассказывает об организации подпольного сопротивления против нацистской оккупации.
Актер Виталий Ярош ранее служил в «Тюменском большом драматическом театре». Он покинул труппу в октябре 2023 года.
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