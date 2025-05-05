В Нижневартовске ввели особый режим из-за угрозы паводка

С 6 мая в Нижневартовске все городские службы, входящие в подсистему единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в мэрии города.
«Высший уровень прогнозируется в пределах 860-950 сантиметров. Для своевременного реагирования с 6 мая вводится режим повышенной готовности для органов управления, сил и средств Нижневартовского городского звена РСЧС», — передает администрация комментарий начальника местного ГО и ЧС Вадима Татаренкова.
В данный момент уровень воды в реке Оби составляет 875 сантиметров. При угрозе возникновения ЧС будут проведены необходимые мероприятия, также 7 мая в городе откроют ПВР на базе второго корпуса школы №34.
По информации департамента жилищно-коммунального хозяйства, к работе подготовлена спецтехника для откачки воды и обеспечен запас песка и щебня. А на объектах «Нижневартовских коммунальных систем» приступили к реализации противопаводковых мероприятий: разработан регламент взаимодействия между службами, проверена спецтехника, аварийный автотранспорт и передвижные сварочные агрегаты, создан запас горючего и запчастей.
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