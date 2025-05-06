На Челябинскую область надвигаются теплые дожди и грозы

На Челябинскую область с юга надвигаются теплые дожди и грозы. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«В Челябинской области 7 мая переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем в южных районах местами грозы. Температура воздуха ночью 6-11 градусов тепла, в горах и низинах всего до трех, днём 16-21, на юге 20-25 выше ноля», — сообщают метеорологи.
В Челябинске пока осадков не ожидается, температура воздуха ночью 8-10 градусов, днем до 20 градусов тепла. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 3-8 метров в секунду.
Синоптики предупреждали о циклоне, который зайдет в регион с юга и принесет фронт обильных осадков. Несмотря на грозы, к 9 мая будет относительно тепло.
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