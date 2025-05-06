В День Победы возможны грозы
В Челябинске на День Победы синоптики пообещали умеренное тепло, дожди и грозу. Об этом сообщил челябинский гидрометцентр.
«9 мая в Челябинске облачно, с прояснением, ночью небольшой дождь. Днем — кратковременный дождь, возможна гроза», — сообщили в ЦГМС.
Температура воздуха в ночь на 9 мая — плюс 9 — 11 градусов. Днем — 17 — 19 градусов.
Примерно такая же погода ожидается 7 и 8 мая. Но если 7 мая осадков не будет, то 8 мая пройдут дожди. Ранее в прогнозе на День Победы метеорологи обещали осадки, но без грозы.
Метеорологи прогнозируют грозу
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