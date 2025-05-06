Челябинцам пообещали грозу на 9 мая. Скрин

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В День Победы возможны грозы
В День Победы возможны грозы Фото:

В Челябинске на День Победы синоптики пообещали умеренное тепло, дожди и грозу. Об этом сообщил челябинский гидрометцентр.

«9 мая в Челябинске облачно, с прояснением, ночью небольшой дождь. Днем — кратковременный дождь, возможна гроза», — сообщили в ЦГМС.

Температура воздуха в ночь на 9 мая — плюс 9 — 11 градусов. Днем — 17 — 19 градусов.

Примерно такая же погода ожидается 7 и 8 мая. Но если 7 мая осадков не будет, то 8 мая пройдут дожди. Ранее в прогнозе на День Победы метеорологи обещали осадки, но без грозы.

Метеорологи прогнозируют грозу
Метеорологи прогнозируют грозу
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В Челябинске на День Победы синоптики пообещали умеренное тепло, дожди и грозу. Об этом сообщил челябинский гидрометцентр. «9 мая в Челябинске облачно, с прояснением, ночью небольшой дождь. Днем — кратковременный дождь, возможна гроза», — сообщили в ЦГМС. Температура воздуха в ночь на 9 мая — плюс 9 — 11 градусов. Днем — 17 — 19 градусов. Примерно такая же погода ожидается 7 и 8 мая. Но если 7 мая осадков не будет, то 8 мая пройдут дожди. Ранее в прогнозе на День Победы метеорологи обещали осадки, но без грозы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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