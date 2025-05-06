Композитор и продюсер из Кургана Максим Фадеев анонсировал выход нового альбома с инструментальными версиями своих песен под названием «Музыка без слов». Релиз состоится 7 мая — накануне празднования Дня Победы. Об этом сообщил Фадеев у себя в telegram-канале.
«Завтра, 7 мая, выйдет альбом с инструментальными версиями некоторых моих песен, который я вам обещал выпустить перед Днем Победы. Он будет называться „Музыка без слов“», — написал Фадеев. Также продюсер опубликовал полный трек-лист альбома из девяти композиций.
Ранее URA.RU сообщало, что сегодня Максиму Фадееву исполнилось 57 лет. Благодаря его таланту находить необычные и талантливые голоса на российской сцене оказались многие знаменитые артисты.
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