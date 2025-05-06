Курганец Максим Фадеев выпустит особый альбом ко Дню Победы. Фото

Инструментальный альбом курганского продюсера Фадеева выйдет 7 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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В альбом вошло девять треков
В альбом вошло девять треков Фото:

Композитор и продюсер из Кургана Максим Фадеев анонсировал выход нового альбома с инструментальными версиями своих песен под названием «Музыка без слов». Релиз состоится 7 мая — накануне празднования Дня Победы. Об этом сообщил Фадеев у себя в telegram-канале.

«Завтра, 7 мая, выйдет альбом с инструментальными версиями некоторых моих песен, который я вам обещал выпустить перед Днем Победы. Он будет называться „Музыка без слов“», — написал Фадеев. Также продюсер опубликовал полный трек-лист альбома из девяти композиций.

Ранее URA.RU сообщало, что сегодня Максиму Фадееву исполнилось 57 лет. Благодаря его таланту находить необычные и талантливые голоса на российской сцене оказались многие знаменитые артисты.

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Композитор и продюсер из Кургана Максим Фадеев анонсировал выход нового альбома с инструментальными версиями своих песен под названием «Музыка без слов». Релиз состоится 7 мая — накануне празднования Дня Победы. Об этом сообщил Фадеев у себя в telegram-канале. «Завтра, 7 мая, выйдет альбом с инструментальными версиями некоторых моих песен, который я вам обещал выпустить перед Днем Победы. Он будет называться „Музыка без слов“», — написал Фадеев. Также продюсер опубликовал полный трек-лист альбома из девяти композиций. Ранее URA.RU сообщало, что сегодня Максиму Фадееву исполнилось 57 лет. Благодаря его таланту находить необычные и талантливые голоса на российской сцене оказались многие знаменитые артисты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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