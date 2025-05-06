В тюменском районе неправильно нарезали округ, лишив депутата легитимности

В Тобольском районе идут споры из-за границ избирательного округа
© Служба новостей «URA.RU»
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По закону РФ между населенными пунктами в избирательном округе не должно быть больших расстояний
По закону РФ между населенными пунктами в избирательном округе не должно быть больших расстояний Фото:

В Тобольском районе (Тюменская область) произошла перенарезка округов, которая привела к геополитическому парадоксу на местном уровне. Как стало известно URA.RU из документа, который оказался в распоряжении редакции, в новом избирательном округе появилось несколько новых деревень находящихся далеко друг от друга, что противоречит федеральному закону.

«По новой схеме избирательный округ №6 Булашовского сельского поселения получил другие границы, в него вошли часть села Булашово и две деревни — Редькина и Нижнерепина. Эти локации находятся в удалении друга от друга до 5 км, а это противоречит пункту 4 ст. 18 ФЗ-167. Ранее в границах округа находились только Редькина и Нерда», — сообщается в документе.

Согласно закону РФ действия депутата, который будет избираться в поселковую думу по этому округу могут быть признаны нелигитимными, так как границы округа и его состав определены с нарушением законодательства. Выборы в думу Булашовского сельского поселения должны пройти в единый день голосования в сентябре 2024 года.

Агентство направило запрос в администрацию Тобольского района. Запрос направлен и в думу Булашовского сельского поселения с просьбой сообщить кто является депутатом. Ответы на него ожидается.

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В Тобольском районе (Тюменская область) произошла перенарезка округов, которая привела к геополитическому парадоксу на местном уровне. Как стало известно URA.RU из документа, который оказался в распоряжении редакции, в новом избирательном округе появилось несколько новых деревень находящихся далеко друг от друга, что противоречит федеральному закону. «По новой схеме избирательный округ №6 Булашовского сельского поселения получил другие границы, в него вошли часть села Булашово и две деревни — Редькина и Нижнерепина. Эти локации находятся в удалении друга от друга до 5 км, а это противоречит пункту 4 ст. 18 ФЗ-167. Ранее в границах округа находились только Редькина и Нерда», — сообщается в документе. Согласно закону РФ действия депутата, который будет избираться в поселковую думу по этому округу могут быть признаны нелигитимными, так как границы округа и его состав определены с нарушением законодательства. Выборы в думу Булашовского сельского поселения должны пройти в единый день голосования в сентябре 2024 года. Агентство направило запрос в администрацию Тобольского района. Запрос направлен и в думу Булашовского сельского поселения с просьбой сообщить кто является депутатом. Ответы на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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