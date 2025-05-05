Энергетики Югры провели свою акцию «Бессмертный полк» в преддверии 80-летия Победы, объединив сотрудников семи предприятий региона. Мероприятия прошли сразу в нескольких городах и поселках ХМАО: Ханты-Мансийске, Сургуте, Березово, Урае, Мегионе, Приобье, Лангепасе, Покачах, Нягани и Пыть-Яхе. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе «ЮТЭК-Региональные сети».
«9 Мая — это священный день для каждого нашего гражданина. В этот день мы чествуем всех наших победителей, всех наших бойцов и тружеников тыла. Тех, кто своим усилием и трудом ковали успех нашего государства», — отметил директор «ЮТЭК-Региональные сети» Максим Медведев. Также он поздравил всех жителей региона с Днем Великой Победы от имени энергетиков региона.
К акции также присоединились компании «Югра-Экология», «РЭС-Сервис», «РЭС-Центр», «РЭС-Запад», «РЭС-Восток» и «Комтрансавто». В каждом из населенных пунктов, где прошла акция, сотрудники энергопредприятий прошли колонной с фотографиями своих родственников — участников Великой Отечественной войны. В ходе шествия энергетики вспоминали героические подвиги своих предков, а также выразили благодарность ветеранам и труженикам тыла за вклад в Победу.
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