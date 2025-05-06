Пермский рыбак рассказал, где можно рыбачить во время снятия нерестового запрета

Заядлый пермский рыбак и один из владельцев паблика о рыбалке «Банда РПК» в соцсети «ВКонтакте» Рафаэль Рахматуллин рассказал о том, где и какую рыбу можно поймать в период нерестового запрета, действующего на территории Пермского края. Так, по словам Рахматуллина для того, чтобы поймать хариуса вовсе необязательно уезжать на север региона, достаточно найти правильную реку.
«Самое главное: сейчас запрещено рыбачить с лодки. Можно ловить рыбу только с берега и использовать при этом поплавок или „донку“ (донная снасть для ловли рыбы — прим. ред). То есть хищные виды рыб отпадают сразу, — улыбается пермяк. — Нет, вам никто не запрещает ловить щуку или судака „на живца“, но делать вы это будете скорее всего долго и вполне возможно безуспешно, поэтому рекомендую потерпеть и ловить тех, кто прекрасно клюет на поплавок».
В мае рыбак предлагает акцентировать внимание на налиме, который до сих пор клюет практически в любом месте на Каме, но ловить его рекомендуют «на донку» и максимально далеко закидывать снасть. «Сейчас среди рыбаков популярен вылов карася, причем далеко ехать не нужно, он клюет практически на любом озере и болотце, где водится — в Гамово несколько озер, в районе Кондратово, на Мулянке в последнее время стало много карася, как и на Нытвенском пруду», — делится локациями пермяк.
«Скоро пойдет чехонь, ее можно ловить на поплавок „дальним забросом или на резинку“ — это специальная снасть для ловли рыбы с берега или лодки, но следует помнить, что количество крючков обязательно нужно уменьшить до двух. Самое популярное место для ловли чехони — Нижние Муллы, где Мулянка впадает в Каму, а также в Курье и в районе вокзала Пермь-1. А чуть позже, когда вода немного поднимется и подтопит заливы — все рыбаки будут ездить за сорогой. За ней, как правило, ездят в Хохловку, Шемети и два хороших залива с плотвой в Заозерье», — рассказывает Рахматуллин.
«Многие предпочитают ездить на платную рыбалку — в Пермском крае пользуются популярностью такие базы как „Шитики“, платный пруд в деревне Колупаево Карагайского района, в Андреевке и в Полазненском районе. Во всех этих водоемах есть различная рыба, в том числе карп и карась», — поделился пермяк.
А вот поклонникам хариуса не обязательно ехать на север региона — он водится во многих небольших и чистых реках вблизи городской черты. «В Каме он не водится, а вот в районе Жебреев на реке Мостовой и в Большой Мотовилихе — вполне. Разумеется, есть на Вишере и в верховьях Сылвы. Надо помнить, что хариус любит чистую и родниковую воду, на это и следует ориентироваться», — советует мужчина.
Подводя итоги беседы, Рафаэль выразил надежду на то, что все, кто отправится на рыбалку будут бережно относиться к природе, не будут оставлять после себя мусор и будут помнить, что сейчас идет нерест. «Это ведь не просто так запрет. Надо понимать, что более-менее крупная рыба может снести икру и таким образом увеличить популяцию рыбы. Не стоит жадничать и увозить с собой все, что попалось. Тем более в период нереста действует запрет на размер и вес рыбы, которая попалась на крючок», — выразил надежду на сознательность пермяков Рахматуллин.
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