Шестеро жителей Челябинской области вернулись из украинского плена

Среди 205 военнослужащих российской армии, возвращенных из плена в результате обмена накануне 9 Мая, шестеро являются жителями Челябинской области. Об этом сообщила омбудсмен региона Юлия Сударенко.
«В числе 205 возвращенных военнослужащих — шестеро южноуральцев из Аргаяшского, Варненского, Еткульского, Сосновского районов и Челябинска, находившихся в плену с 2024 года и начала 2025 года, чьи родные обращались ко мне за содействием в поиске ребят. Большинство совсем юные — 23-25 лет, проходившие военную службу по контракту. Один из парней попал в плен 9 мая 2024 года, а 80-летие Победы встретит уже на российской земле», — сообщила Сударенко.
Она добавила, что возвращение солдат — большое счастье для жен и матерей, которые очень ждут своих близких и она очень рада, что такие светлые вести приходят все чаще. Сударенко выразила надежду, что и другие семьи, которые каждый день ждут возвращения своих близких, смогут в скором времени их обнять.
Как сообщило Минобороны, Россия и Украина провели обмен военнопленными, в ходе которого каждая из сторон передала по 205 человек. На текущий момент все российские военнослужащие размещены на территории Республики Беларусь, где им обеспечены медицинская и психологическая поддержка. Позже они будут транспортированы в Россию для прохождения дальнейшего лечения.
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