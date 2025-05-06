В День Победы часть городских автобусов будут работать по графикам будних дней, а чтобы развезти тюменцев по домам после салюта, задействуют 11 маршрутов. Об этом URA.RU рассказали в администрации города.
«9 мая работа автобусов маршрутов № 2, 30, 17, 25, 39, 48, 55 будет организована по графикам будних дней. По остальным маршрутам движение автобусов будет организовано как в выходные», — рассказали в мэрии.
После завершения салюта тюменцы смогут уехать домой маршрутами спецрейсов № 2, 15, 17, 20, 25, 28, 30, 39, 47, 48, 55. На линию для этих целей выпустят 25 автобусов. Отправятся они от остановок «ул. Полевая» (в направлении Дома обороны), «Цветной бульвар-1», «ул. Первомайская» (в направлении заречной части города), «Сквер Святителя Филофея» (в направлении ДОКа), «Цветной бульвар-2». Автобусы будут отправляться до 23:35.
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