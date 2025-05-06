Чем известны курганские депутаты, которые не пойдут на выборы в 2025 году

Семь депутатов облдумы не будут участвовать в выборах в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Опытные аграрии и оппозиционеры не войдут в следующий состав облдумы
Опытные аграрии и оппозиционеры не войдут в следующий состав облдумы Фото:
новость из сюжета
Выборы в курганскую облдуму в 2025 году

Семь действующих депутатов Курганской областной думы не будут участвовать в выборах в 2025 году. URA.RU выяснило, кто из опытных политиков и общественников завершает свою парламентскую карьеру — среди них бизнесмены, аграрии, представители РЖД и оппозиционных партий.

Аграрии-ветераны уходят из политики

Одним из тех, кто не заявил о своих желаниях избраться в думу и не стал подавать заявки на праймериз «Единой России» стал Александр Брюханов. В облдуме политик представляет Шадринский округ, он возглавляет АО «Шадринский зооветснаб». Брюханов — ветеран агропромышленной отрасли, меценат, активный участник православных и патриотических инициатив. Его усилиями в округе строились школы и храмы, а в 2023 году он получил звание почетного гражданина Шадринского округа.

В отставку, по данным источников, уходит и Владимир Сажин, первый вице-спикер облдумы, представляющий Мишкинский и Шумихинский районы. Энергетик с 40-летним стажем, он трижды избирался в областной парламент. Награжден множеством отраслевых и государственных наград, включая звание почётного гражданина Мишкинского района.

Из Шадринского района также не пойдет на переизбрание Валерий Сусляков — исполнительный директор компании «Агро-Клевер». Он входит в комитеты по бюджету и аграрной политике, ранее работал в системе ВЛКСМ и возглавлял сельхозпредприятия.

Не будет участвовать в выборах и Владимир Алейников — глава крупного АО «Восток» из Частоозерского района. В парламенте он был председателем мандатной комиссии и являлся членом комитета по аграрной политике и природным ресурсам, а также по социальной политике. Имеет звание почетного гражданина Частоозерского округа.

Представитель Ж/Д сферы и члены оппозиционных партий

В следующий созыв облдумы не попадет предсавитель железнодорожной сферы Кургана Сергей Поваренко. Он работает в системе РЖД более 30 лет. В облдуме входит в аграрный и экономический комитеты.

Среди оппозиционных депутатов также есть уходящие. По данным источников URA.RU, Роин Цховребов, представитель партии «Справедливая Россия — За правду» в выборах участвовать не будет. Он возглавляет крупное сельхозпредприятие «Зауралье», активно занимается благотворительной деятельностью. В 2023 году стал почетным гражданином Куртамышского округа.

Не будет переизбираться и Наталья Воробьева, ранее представлявшая КПРФ. Она доработает полномочия до конца, но участия в кампании не планирует. Воробьева — руководитель диабетического общества, известна своей социальной активностью и работой в комитете по соцполитике.

Всего, по подсчетам URA.RU, не планируют участвовать в предстоящей кампании не менее семи действующих депутатов. Их уход открывает дорогу новым лицам. О тех, кто заявился на праймериз и имеет наибольшие шансы пройти в облдуму на выборах 14 сентября 2025 года, агентство писало в  этом материале.

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Семь действующих депутатов Курганской областной думы не будут участвовать в выборах в 2025 году. URA.RU выяснило, кто из опытных политиков и общественников завершает свою парламентскую карьеру — среди них бизнесмены, аграрии, представители РЖД и оппозиционных партий. Аграрии-ветераны уходят из политики Одним из тех, кто не заявил о своих желаниях избраться в думу и не стал подавать заявки на праймериз «Единой России» стал Александр Брюханов. В облдуме политик представляет Шадринский округ, он возглавляет АО «Шадринский зооветснаб». Брюханов — ветеран агропромышленной отрасли, меценат, активный участник православных и патриотических инициатив. Его усилиями в округе строились школы и храмы, а в 2023 году он получил звание почетного гражданина Шадринского округа. В отставку, по данным источников, уходит и Владимир Сажин, первый вице-спикер облдумы, представляющий Мишкинский и Шумихинский районы. Энергетик с 40-летним стажем, он трижды избирался в областной парламент. Награжден множеством отраслевых и государственных наград, включая звание почётного гражданина Мишкинского района. Из Шадринского района также не пойдет на переизбрание Валерий Сусляков — исполнительный директор компании «Агро-Клевер». Он входит в комитеты по бюджету и аграрной политике, ранее работал в системе ВЛКСМ и возглавлял сельхозпредприятия. Не будет участвовать в выборах и Владимир Алейников — глава крупного АО «Восток» из Частоозерского района. В парламенте он был председателем мандатной комиссии и являлся членом комитета по аграрной политике и природным ресурсам, а также по социальной политике. Имеет звание почетного гражданина Частоозерского округа. Представитель Ж/Д сферы и члены оппозиционных партий В следующий созыв облдумы не попадет предсавитель железнодорожной сферы Кургана Сергей Поваренко. Он работает в системе РЖД более 30 лет. В облдуме входит в аграрный и экономический комитеты. Среди оппозиционных депутатов также есть уходящие. По данным источников URA.RU, Роин Цховребов, представитель партии «Справедливая Россия — За правду» в выборах участвовать не будет. Он возглавляет крупное сельхозпредприятие «Зауралье», активно занимается благотворительной деятельностью. В 2023 году стал почетным гражданином Куртамышского округа. Не будет переизбираться и Наталья Воробьева, ранее представлявшая КПРФ. Она доработает полномочия до конца, но участия в кампании не планирует. Воробьева — руководитель диабетического общества, известна своей социальной активностью и работой в комитете по соцполитике. Всего, по подсчетам URA.RU, не планируют участвовать в предстоящей кампании не менее семи действующих депутатов. Их уход открывает дорогу новым лицам. О тех, кто заявился на праймериз и имеет наибольшие шансы пройти в облдуму на выборах 14 сентября 2025 года, агентство писало в  этом материале.
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