Вахтовикам из ХМАО предлагают зарплату почти полмиллиона рублей

В ХМАО соискатели, готовые работать по вахтам в других регионах России, могут заработать полмиллиона рублей в месяц. Такие данные сообщили URA.RU аналитики HeadHunter.
«В Югре в топ дорогих вахтовых вакансий вошли шеф-повар, инженер, мастер флота ГРП с зарплатами до 472 тысяч рублей», — пояснила агентству директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая. Так, шеф-повар из Югры может получить работу в Красноярском крае, Иркутской области, Якутии с зарплатой за месяц 472 тысяч рублей. В его обязанности входит работа с VIP-клиентами, контроль соблюдения технологического процесса на предприятиях питания, обучение, ротация сотрудников. Взамен специалист кроме зарплаты получит трехразовое горячее питание, оплату проезда и медкомиссии, компенсацию мобильной связи.
Ведущий инженер-проектировщик может рассчитывать на зарплату от 430 тысяч рублей за вахту, электрогазосварщик на Таймыре — от 360 тысяч рублей за месяц. Почти такая же зарплата предлагается мастеру по цементированию скважин, от 343 до 450 тысяч в месяц может получат мастер флота ГРП. Также в топе самых дорогих вакансий для вахтовиков из Югры машинист автомобильного крана — от 241 тысячи рублей в месяц и моторист цементировочного агрегата — от 200 до 320 тысяч рублей за месяц.
Ранее URA.RU сообщало, что Ханты-Мансийский автономный округ вошел в тройку лидеров по зарплатам для вахтовиков. Предприятия готовы платить югорчанам в среднем 240 тысяч рублей за вахту.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!