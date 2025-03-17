ХМАО вошел в тройку регионов РФ с самыми высокими зарплатами среди вахтовиков

Ханты-Мансийский автономный округ вошел в тройку лидеров по зарплатам для вахтовиков. Предприятия готовы платить югорчанам в среднем 240 тысяч рублей за вахту, сообщили URA.RU аналитики «Авито».
«Третью строчку рейтинга занимает ХМАО, где наиболее высокие зарплаты предлагают кандидатам на позиции в сфере ремонта и отделки помещений. Там работники, рассматривающие вахтовый метод работы, могут зарабатывать в среднем около 238 383 рублей в месяц», — следует из исследования. Первую строчку в рейтинге занимает Чукотский автономный округ, вторую — Калининградская область, меньше всего получают вахтовики из Красноярского края.
Средние значения зарплатных предложений эксперты рассчитывали на основе вилок, указанных работодателями в описании вакансий. При этом фактический доход может отличаться в зависимости от продолжительности вахты, так как компании предлагают различные графики занятости — например, 15/30/45/60/90 дней.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО предлагают вакансии на удаленке, где можно заработать до четверти миллиона рублей в месяц. Например, специалист по охране труда может рассчитывать на зарплату 100 000-250 000 тысяч рублей, работая из дома.
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