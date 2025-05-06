Марочко сообщил о почти 100-процентной зачистки Курской области от ВСУ

Российские войска практически завершили операцию по ликвидации отдельных украинских подразделений, находившихся на территории Курской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Мы сейчас практически зачистили Курскую область. Еще где-то по лесам, как говорится, бегают остатки ВСУ», — рассказал эксперт эфире радио Sputnik.
Марочко сообщил, что ситуация в приграничных районах Курской области остается напряженной из-за активного применения украинской стороной различных типов дронов и деятельности диверсионно-разведывательных групп. По его словам, подобные действия направлены на то, чтобы вынудить российские силы рассредоточить свои ресурсы вдоль границы. Эксперт также отметил, что часть российских подразделений выведена для доукомплектования и переброшена на другие направления, чем, вероятно, и пытается воспользоваться украинская сторона.
Ранее врио командира 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Гроза докладывал президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшее время российские военные планируют ликвидировать оставшиеся отдельные подразделения украинской армии, находящиеся на территории Курской области. Проводится зачистка лесных массивов в районе Горналя, где могли укрываться остатки украинских подразделений.
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