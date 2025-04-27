Путину пообещали уничтожить остатки ВСУ в Курской области в ближайшее время

Российские войска в ближайшее время уничтожат оставшиеся разрозненные группы украинских военных в Курской области. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил врио командира 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Гроза.
«Осуществляем зачистку лесных массивов, находящихся на западе и на юге от населенного пункта Горналь. В ближайшее время все разрозненные группы противника, одиночные военнослужащие будут уничтожены», — заявил Гроза. Соответствующее видео доклада было опубликовано «Первым каналом».
По данным военного, российские подразделения после взятия под контроль Горналя продолжают прочесывать прилегающие к населенному пункту лесные массивы, где могли укрыться остатки украинских формирований. Отмечается, что зачистка территории проводится методично, чтобы не допустить выхода противника за пределы района.
Вчера, 27 апреля, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину о полном освобождении Курской области. С 6 августа 2024 года, когда ВСУ начали вторжение в регион, украинские войска понесли значительные потери — более 75 тысяч военнослужащих и 403 танка, по данным Минобороны РФ. Ранее российская армия установила контроль над Олешней, после чего для полного освобождения региона оставалось зачистить только Горналь. Операция по ликвидации оставшихся украинских формирований продолжается.
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