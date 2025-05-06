На игру «Трактора» в Челябинске пришел бывший игрок Кузнецов

В Челябинске на игру местного «Трактора» и «Динамо» (Москва) пришел бывший игрок челябинского клуба Евгений Кузнецов. Его пригласили в одну из VIP-лож.
«Кузя был с плакатиком „Ищу возможности!“. Потом его пригласили в свою ложу Видгофы», — рассказали URA.RU зрители.
Кузнецов считался одним из самых перспективных воспитанников челябинского хоккея. Первый матч за «Трактор» он отыграл в 17-летнем возрасте — 8 октября 2009 года против московского «Динамо».
В 2014 году Кузнецов переехал в США, где подписал контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Через пять лет он попался на употреблении запрещенного вещества, после проходил лечение, но карьера игрока уже пошла на спад. Он подписал контракт со СКА (Санкт-Петербург), но затем контракт был расторгнут.
Пятый матч серии против московского «Динамо» начался в Челябинске 6 мая в 19:00 по местному времени. Счет в серии 3:1 в пользу «черно-белых». Для выхода в финал им необходимо одержать одну победу.
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