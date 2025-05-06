На игру «Трактора» в Челябинске пришел бывший игрок Кузнецов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евгений Кузнецов пришел на игру Трактора и СКА (архивное фото)
Евгений Кузнецов пришел на игру Трактора и СКА (архивное фото) Фото:

В Челябинске на игру местного «Трактора» и «Динамо» (Москва) пришел бывший игрок челябинского клуба Евгений Кузнецов. Его пригласили в одну из VIP-лож.

«Кузя был с плакатиком „Ищу возможности!“. Потом его пригласили в свою ложу Видгофы», — рассказали URA.RU зрители.

Кузнецов считался одним из самых перспективных воспитанников челябинского хоккея. Первый матч за «Трактор» он отыграл в 17-летнем возрасте — 8 октября 2009 года против московского «Динамо».

В 2014 году Кузнецов переехал в США, где подписал контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Через пять лет он попался на употреблении запрещенного вещества, после проходил лечение, но карьера игрока уже пошла на спад. Он подписал контракт со СКА (Санкт-Петербург), но затем контракт был расторгнут.

Пятый матч серии против московского «Динамо» начался в Челябинске 6 мая в 19:00 по местному времени. Счет в серии 3:1 в пользу «черно-белых». Для выхода в финал им необходимо одержать одну победу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске на игру местного «Трактора» и «Динамо» (Москва) пришел бывший игрок челябинского клуба Евгений Кузнецов. Его пригласили в одну из VIP-лож. «Кузя был с плакатиком „Ищу возможности!“. Потом его пригласили в свою ложу Видгофы», — рассказали URA.RU зрители. Кузнецов считался одним из самых перспективных воспитанников челябинского хоккея. Первый матч за «Трактор» он отыграл в 17-летнем возрасте — 8 октября 2009 года против московского «Динамо». В 2014 году Кузнецов переехал в США, где подписал контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Через пять лет он попался на употреблении запрещенного вещества, после проходил лечение, но карьера игрока уже пошла на спад. Он подписал контракт со СКА (Санкт-Петербург), но затем контракт был расторгнут. Пятый матч серии против московского «Динамо» начался в Челябинске 6 мая в 19:00 по местному времени. Счет в серии 3:1 в пользу «черно-белых». Для выхода в финал им необходимо одержать одну победу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...