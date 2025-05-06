Анкара и Вашингтон обсудят мир на Украине

Анкара и Вашингтон пришли к соглашению о координации совместных шагов в рамках переговорного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщили в администрации президента Турции Реджепа Эрдогана.
«Анкара и Вашингтон договорились о совместных усилиях по переговорному процессу вокруг конфликта на Украине», — передает РИА Новости сообщение администрации. В ведомстве также отметили, что в будущем нельзя исключать возможность организации переговоров по урегулированию на турецкой территории.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности взаимодействовать с Эрдоганом с целью урегулирования конфликта на Украине. По словам Трампа, между ним и турецким лидером установились доверительные отношения, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.