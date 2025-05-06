Анкара и Вашингтон обсудят мир на Украине

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Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине могут пройти в Турции
Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине могут пройти в Турции Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Анкара и Вашингтон пришли к соглашению о координации совместных шагов в рамках переговорного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщили в администрации президента Турции Реджепа Эрдогана.

«Анкара и Вашингтон договорились о совместных усилиях по переговорному процессу вокруг конфликта на Украине», — передает РИА Новости сообщение администрации. В ведомстве также отметили, что в будущем нельзя исключать возможность организации переговоров по урегулированию на турецкой территории.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности взаимодействовать с Эрдоганом с целью урегулирования конфликта на Украине. По словам Трампа, между ним и турецким лидером установились доверительные отношения, передает RT.

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Анкара и Вашингтон пришли к соглашению о координации совместных шагов в рамках переговорного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщили в администрации президента Турции Реджепа Эрдогана. «Анкара и Вашингтон договорились о совместных усилиях по переговорному процессу вокруг конфликта на Украине», — передает РИА Новости сообщение администрации. В ведомстве также отметили, что в будущем нельзя исключать возможность организации переговоров по урегулированию на турецкой территории. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности взаимодействовать с Эрдоганом с целью урегулирования конфликта на Украине. По словам Трампа, между ним и турецким лидером установились доверительные отношения, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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