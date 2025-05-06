На линии соприкосновения в зоне СВО погиб 25-летний снайпер из Прикамья

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине во время выполнения боевой задачи погиб снайпер из Прикамья Лев Журавлев. Он родился в Перми 20 марта 1999 года, передает мэрия Верещагинского округа.
«В ходе СВО 27 ноября 2024 года погиб Лев Журавлев, гвардии ефрейтор, снайпер мотострелкового отделения. Соболезнования родителям, сестре, жене и бабушке. Вечная память герою», — указано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».
После школы военнослужащий получил специальность сварщика в Краевом индустриальном техникуме. Затем отслужил в армии. Трудился на Пермском целлюлозно-бумажном комбинате, также работал вахтовым методом на севере страны.
Прощание с погибшим состоится 7 мая. Церемония начнется в 12:00 в верещагинском Храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская». В 13:00 в местном дворце досуга начнется траурный митинг.
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