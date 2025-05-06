Mash: Жители Нягани могут остаться без света на всю ночь

© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас на Няганской ГРЭС отключены энергоблоки
Сейчас на Няганской ГРЭС отключены энергоблоки Фото:

В Нягани (ХМАО) около 22:00 на паузу поставлена работа ГРЭС. Горожане могут остаться без света на всю ночь.

«Нягань может частично остаться без света на всю ночь. Няганская ГРЭС в ХМАО встала на паузу около 20:00 по мск», — сообщил telegram-канале Mash.

Сейчас на станции отключены энергоблоки, а работникам объявлен режим повышенной опасности. URA.RU направило запрос в пресс-службу электростанции. Ответ ожидается.

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В Нягани (ХМАО) около 22:00 на паузу поставлена работа ГРЭС. Горожане могут остаться без света на всю ночь. «Нягань может частично остаться без света на всю ночь. Няганская ГРЭС в ХМАО встала на паузу около 20:00 по мск», — сообщил telegram-канале Mash. Сейчас на станции отключены энергоблоки, а работникам объявлен режим повышенной опасности. URA.RU направило запрос в пресс-службу электростанции. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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