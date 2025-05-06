Mash: Жители Нягани могут остаться без света на всю ночь

Сейчас на Няганской ГРЭС отключены энергоблоки
В Нягани (ХМАО) около 22:00 на паузу поставлена работа ГРЭС. Горожане могут остаться без света на всю ночь.
«Нягань может частично остаться без света на всю ночь. Няганская ГРЭС в ХМАО встала на паузу около 20:00 по мск», — сообщил telegram-канале Mash.
Сейчас на станции отключены энергоблоки, а работникам объявлен режим повышенной опасности. URA.RU направило запрос в пресс-службу электростанции. Ответ ожидается.
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