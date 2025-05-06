Власти ХМАО сделали заявление о сбое на Няганской ГРЭС

Энергоблок Няганьской ГРЭС запустили после кратковременной приостановки
На Няганской ГРЭС произошел кратковременный технический сбой. Рисков и угроз для населения нет, заявили в правительстве ХМАО.
«По информации Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры на Няганской ГРЭС произошел кратковременный технический сбой. На систему энергоснабжения региона технический сбой не повлиял», — прокомментировали в правительстве ХМАО. В течение нескольких часов работа оборудования будет восстановлена.
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