06 мая 2025

Власти ХМАО сделали заявление о сбое на Няганской ГРЭС

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Энергоблок Няганьской ГРЭС запустили после кратковременной приостановки
Энергоблок Няганьской ГРЭС запустили после кратковременной приостановки Фото:

На Няганской ГРЭС произошел кратковременный технический сбой. Рисков и угроз для населения нет, заявили в правительстве ХМАО.

«По информации Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры на Няганской ГРЭС произошел кратковременный технический сбой. На систему энергоснабжения региона технический сбой не повлиял», — прокомментировали в правительстве ХМАО. В течение нескольких часов работа оборудования будет восстановлена.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Няганской ГРЭС произошел кратковременный технический сбой. Рисков и угроз для населения нет, заявили в правительстве ХМАО. «По информации Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры на Няганской ГРЭС произошел кратковременный технический сбой. На систему энергоснабжения региона технический сбой не повлиял», — прокомментировали в правительстве ХМАО. В течение нескольких часов работа оборудования будет восстановлена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...