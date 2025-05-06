В Кургане произошел конфликт в офисе одной из компаний, занимающейся организацией похорон. Группа молодых людей, которых считают сотрудниками фирмы-конкурента, разбросали кресты и осквернили испражнениями гробы. После громкой ругани и оскорблений визитеров предприниматель написала заявление в полицию. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к силовым структурам.
«В похоронном салоне случился инцидент. Три молодых человека устроили скандал с наездом на сотрудников, напугали клиентов, мочились в гробы, раскидывали могильные кресты», — рассказали источники. Они не исключают наличие у визитеров криминального прошлого и причастности к группировке «Локомотив». Потерпевшая сторона знает визитеров как сотрудников конкурирующей организации, было подано заявление в полицию.
Конфликт произошел в начале апреля. По некоторым данным, хулиганы начали высказывать угрозы другим работникам похоронной организации. Источники предполагают, что одна из городских организаций решила запугать небольших конкурентов. «Посягнуть на крупных похоронщиков они не могут. Начали давить на небольшие компании», — говорят собеседники редакции. На месте происшествия работали сотрудники полиции, для изучения брали записи видеокамер.
Источники утверждают, что конфликт и угрозы были также возле одного из моргов в Кургане. Похоронщики угрожали конкурентам.
Редакция обратилась за комментариями к представителям УМВД. Ответ ожидается.
Ранее в городе Щучье (Курганская область) на городском кладбище произошел конфликт из-за похорон участника СВО. Одна из местных похоронных фирм устроила скандал, заявляя, что все места на кладбище должны быть согласованы с ней. Конфликтная ситуация привели к вмешательству правоохранительных органов.
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