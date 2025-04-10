В городе Щучье Курганской области разразился скандал из-за места на кладбище для погибшего на СВО бойца. Предпринимательница, которая занимается похоронным бизнесом, мешала захоронению героя на Аллее Славы рядом с другими павшими в боях военнослужащими. Об этом URA.RU рассказала мама героя Ирина Юрина. Женщина считает, что конфликт возник из-за конкуренции похоронщицы с новым ритуальным бюро. В администрации округа акцентируют, что кладбище муниципальное, и только местные власти определяют, где хоронить умерших.
«Аллея Славы на кладбище Щучья простая, захоронения погибших ребят расположены в ряд. Я обратилась к главе администрации округа с просьбой разрешить захоронение там. Мне все согласовали. Мы приехали с копальщиками „Реквиема“ на кладбище, определили место. Вечером мне копальщики сообщили, что предпринимательница Татьяна Шавлова ругалась, что это ее кладбище и без ее разрешения, мы не можем там хоронить. На следующий день мы обнаружили, что могила наполовину закопана булыжниками (первым слоем грунта с травой). Мы были в шоке. Копальщикам пришлось расчищать. Я начала с Шавловой переписку в соцсетях с вопроса: почему я должна согласовывать с ней место захоронения? Кладбище городское! Мой сын такой же герой, солдат, достоин места на Аллее», — рассказала Юрина.
Собеседница уверена, что инцидент произошел из-за денег и конкуренции. Ранее в Щучье работали две местные похоронные организации. Горожане считают, что негласно компании поделили между собой кладбище. Недавно на рынок зашла третья организация — «Реквием». «Сейчас есть выбор, куда обратиться за услугами. Почему мы должны перед кем-то отчитываться? У Шавловой на кладбище якобы все распланировано», — недоумевает Юрина.
Женщина отметила, что незадолго до похорон сына уже обращалась в «Реквием». Стоимость и качество услуг ее утроили. «В других компаниях стоимость похорон вышла бы около ста тысяч рублей. Это значительно дороже. Не все семьи могут понести такие траты», — отмечает мама бойца.
URA.RU обратилось за комментарием к предпринимательнице Татьяне Шавловой, но она отказалась от комментариев. Ранее в щучанском паблике соцсети «ВКонтакте» Шавлова поясняла, что не была против захоронения бойца на Аллее Славы. «Но я очень хочу, чтобы вопросы о месте захоронения были согласованы со мной. Так как место рядом с К. уже оставлено, мы могли легко определиться с другим местом. Аллею Славы и всю эту часть мы делаем сами. Там чисто, прибрано, ряды установлены достойно, и все мальчишки похоронены с честью. Мы установили забор, построили мемориал, и я очень хочу, чтобы было все по-человечески. А не так, как это делает „Ритуал“, не вложив ни копейки в эту часть, не ударив палец о палец, чтобы хоть что-то сделать во благо людей, во благо кладбища и города. Зачем, приехали, напортачили и плевать, кто и что будет после них делать. […]Такое отношение приведет к тому, что будет еще одна помойка, как было когда „правил“ городской ритуал», — написала она, отвечая Юриной.
Председатель союза похоронных организаций Артур Пономарев считает, что похороны бойцов СВО должны проходить в достойных и современных условиях, с уважением к родственникам. «В Щучье были моменты, когда прощались с погибшим воином чуть ли в огороде, а гроб стоял на табуретках. Такого не должно быть. Также стоит задуматься над случаями, когда родственников бойцов направляют в конкретные ритуальные конторы, стоимость услуг в которых на порядок выше», — говорит он. Пономарев акцентировал, что его организация имеет траурный зал, где родственники могут попрощаться с усопшим.
В администрации Щучанского округа URA.RU подчеркнули, что похоронные организации не могут определять места для захоронения бойцов СВО. «Кладбище муниципальное, решение о расположении захоронений принимает администрация муниципалитета в соответствии с пожеланиями родственников погибших бойцов. Родственники сами выбирают, в какую похоронную организацию обращаться за ритуальными услугами», — ответили в мэрии округа.
Редакция URU.RU направила в прокуратуру Щучьего запрос по поводу обоснованности заявлений Шавловой о том, что она имеет право определять места захоронения на муниципальном кладбище. Кроме того, агентство просит дать правовую оценку действий предпринимательницы. После получения ответа материал будет дополнен.
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