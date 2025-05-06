06 мая 2025

Пассажирский самолет «Аэрофлота» изменил направление из-за Пакистана

© Служба новостей «URA.RU»
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Воздушное пространство Пакистана закрыто на 48 часов
Воздушное пространство Пакистана закрыто на 48 часов Фото:
новость из сюжета
Конфликт Индии и Пакистана

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы на Пхукет, развернулся над Узбекистаном и возвращается в московский аэропорт Шереметьево. Возможной причиной является закрытие неба над Пакистаном. Об сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».

«Рейс SU284 пролегает над Афганистаном, Пакистаном и Индией, однако сейчас самолет развернулся в воздушном пространстве Узбекистана и летит в сторону Москвы. Аналогично самолет из Москвы в Дели (SU232) совершает экстренную посадку в Ташкенте», — написали в telegram-канале. Конкретные мотивы принятия подобных решений остаются неясными, однако власти Пакистана заявили о закрытии воздушного пространства.

Ранее стало известно, что вооруженные силы Индии провели «Операцию Синдур», в рамках которой атаковали 9 объектов инфраструктуры Пакистана. Целью операции стало предотвращение новых террористических атак против Индии. 

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Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы на Пхукет, развернулся над Узбекистаном и возвращается в московский аэропорт Шереметьево. Возможной причиной является закрытие неба над Пакистаном. Об сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». «Рейс SU284 пролегает над Афганистаном, Пакистаном и Индией, однако сейчас самолет развернулся в воздушном пространстве Узбекистана и летит в сторону Москвы. Аналогично самолет из Москвы в Дели (SU232) совершает экстренную посадку в Ташкенте», — написали в telegram-канале. Конкретные мотивы принятия подобных решений остаются неясными, однако власти Пакистана заявили о закрытии воздушного пространства. Ранее стало известно, что вооруженные силы Индии провели «Операцию Синдур», в рамках которой атаковали 9 объектов инфраструктуры Пакистана. Целью операции стало предотвращение новых террористических атак против Индии. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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