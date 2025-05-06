Пассажирский самолет «Аэрофлота» изменил направление из-за Пакистана

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы на Пхукет, развернулся над Узбекистаном и возвращается в московский аэропорт Шереметьево. Возможной причиной является закрытие неба над Пакистаном. Об сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».
«Рейс SU284 пролегает над Афганистаном, Пакистаном и Индией, однако сейчас самолет развернулся в воздушном пространстве Узбекистана и летит в сторону Москвы. Аналогично самолет из Москвы в Дели (SU232) совершает экстренную посадку в Ташкенте», — написали в telegram-канале. Конкретные мотивы принятия подобных решений остаются неясными, однако власти Пакистана заявили о закрытии воздушного пространства.
Ранее стало известно, что вооруженные силы Индии провели «Операцию Синдур», в рамках которой атаковали 9 объектов инфраструктуры Пакистана. Целью операции стало предотвращение новых террористических атак против Индии.
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