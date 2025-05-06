06 мая 2025

Индия начала атаковать Пакистан

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Армия Индии нанесла удар по террористической инфраструктуре
Армия Индии нанесла удар по террористической инфраструктуре Фото:
новость из сюжета
Конфликт Индии и Пакистана

Вооруженные силы Индии провели «Операцию Синдур», в ходе которой были нанесены удары по девяти объектам, связанным с террористической инфраструктурой на территории Пакистана и в оккупированных Пакистаном районах Джамму и Кашмира. Об этом сообщается на официальном сайте министерства обороны Индии. По данным ведомства, целью операции стало предотвращение новых террористических атак против Индии, которые, по информации разведки, планировались с этих территорий.

«Наши действия были целенаправленными, взвешенными и не носили эскалационного характера. Ни один пакистанский военный объект не был атакован. Индия продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и методов», — говорится в сообщении министерства обороны. Представители ведомства подчеркнули, что удары наносились исключительно по объектам, откуда исходила угроза безопасности граждан.

По данным индийской стороны, решение о проведении операции было принято после террористической атаки в Пахалгаме, в результате которой погибли 25 граждан Индии и один гражданин Непала. Военные заявили, что действуют в рамках обязательства привлечь к ответственности всех причастных к организации и осуществлению нападения. Официальные лица также отметили готовность к дальнейшим мерам по обеспечению безопасности на границе и предотвращению подобных инцидентов в будущем.

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Вооруженные силы Индии провели «Операцию Синдур», в ходе которой были нанесены удары по девяти объектам, связанным с террористической инфраструктурой на территории Пакистана и в оккупированных Пакистаном районах Джамму и Кашмира. Об этом сообщается на официальном сайте министерства обороны Индии. По данным ведомства, целью операции стало предотвращение новых террористических атак против Индии, которые, по информации разведки, планировались с этих территорий. «Наши действия были целенаправленными, взвешенными и не носили эскалационного характера. Ни один пакистанский военный объект не был атакован. Индия продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и методов», — говорится в сообщении министерства обороны. Представители ведомства подчеркнули, что удары наносились исключительно по объектам, откуда исходила угроза безопасности граждан. По данным индийской стороны, решение о проведении операции было принято после террористической атаки в Пахалгаме, в результате которой погибли 25 граждан Индии и один гражданин Непала. Военные заявили, что действуют в рамках обязательства привлечь к ответственности всех причастных к организации и осуществлению нападения. Официальные лица также отметили готовность к дальнейшим мерам по обеспечению безопасности на границе и предотвращению подобных инцидентов в будущем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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