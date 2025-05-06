«Задержаны три злодея»: в Свердловской области поймали убийц резонансного дела прошлого

В Артемовске (Свердловская область) задержаны трое жителей, подозреваемые в совершении тяжкого преступления 17-летней давности. Речь идет о резонансном убийстве, совершенном в январе 2008 года возле одного из развлекательных заведений города. Об этом сообщает приближенный к мэрии Екатеринбурга telegram-канал «Екатеринбург. Главное».
В 2008 году местный житель был жестоко избит у заведения, а позднее скончался в больнице. Один из участников преступления спустя время решил явиться с повинной и выдать остальных, однако впоследствии был застрелен своими сообщниками. «Командовал расправой некто Павел Нагорных, по чьему указанию труп жертвы закопали в лесу у соседней с Артемовским деревней», — написали в telegram-канале. Несмотря на обнаружение тела с огнестрельным ранением в голову и возбуждение уголовного дела, расследование тогда ни к чему не привело и было закрыто.
После преступления Павел Нагорных некоторое время работал в милиции, что впоследствии позволило ему получить удостоверение «ветерана ОМОН». Он продолжал заниматься предпринимательской деятельностью в Артемовском, владел автосервисом и салоном красоты, а также поддерживал контакты со структурами МВД региона. Арест подозреваемых запланирован на 8 мая, расследование возобновлено благодаря инициативе новых руководителей следственных органов.
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