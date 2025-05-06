06 мая 2025

Пакистан закрыл воздушное пространство

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничение будет действовать 48 часов
Ограничение будет действовать 48 часов Фото:

Воздушное пространство над Пакистаном закрыто для полетов на двое суток. Это привело к отмене всех внутренних и международных рейсов, сообщил источник, знакомый с детали произошедшего. 

«Из-за ограничений международный аэропорт Исламабада закрыт для всех полетов, а все входящие и исходящие рейсы направляют в аэропорт Карачи. Рейс SV-726 авиакомпании Saudi Airlines, который должен был приземлиться в Исламабаде, также был перенаправлен в Карачи», — со ссылкой на свой источник передает телеканал Samaa TV.

По данным СМИ, международный аэропорт Сиалкота также объявил о приостановке работы, объяснил это «текущей ситуацией в области национальной безопасности и директивами правительства» страны. Власти советуют пассажирам не посещать в аэропорты и возвращаться по домам. В местном Управлении гражданской авиации заявили, что нормальное авиасообщение возобновятся после стабилизации ситуации.

В конце апреля стало ясно, что Пакистан оказался на пороге войны с Индией, напоминает «Национальная служба новостей». В рамках операции «Синдур» 6 мая были атакованы объекты пакистанской инфраструктуры, пишет RT. За этим последовал ответный удар.

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Воздушное пространство над Пакистаном закрыто для полетов на двое суток. Это привело к отмене всех внутренних и международных рейсов, сообщил источник, знакомый с детали произошедшего.  «Из-за ограничений международный аэропорт Исламабада закрыт для всех полетов, а все входящие и исходящие рейсы направляют в аэропорт Карачи. Рейс SV-726 авиакомпании Saudi Airlines, который должен был приземлиться в Исламабаде, также был перенаправлен в Карачи», — со ссылкой на свой источник передает телеканал Samaa TV. По данным СМИ, международный аэропорт Сиалкота также объявил о приостановке работы, объяснил это «текущей ситуацией в области национальной безопасности и директивами правительства» страны. Власти советуют пассажирам не посещать в аэропорты и возвращаться по домам. В местном Управлении гражданской авиации заявили, что нормальное авиасообщение возобновятся после стабилизации ситуации. В конце апреля стало ясно, что Пакистан оказался на пороге войны с Индией, напоминает «Национальная служба новостей». В рамках операции «Синдур» 6 мая были атакованы объекты пакистанской инфраструктуры, пишет RT. За этим последовал ответный удар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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