Пакистан закрыл воздушное пространство

Воздушное пространство над Пакистаном закрыто для полетов на двое суток. Это привело к отмене всех внутренних и международных рейсов, сообщил источник, знакомый с детали произошедшего.
«Из-за ограничений международный аэропорт Исламабада закрыт для всех полетов, а все входящие и исходящие рейсы направляют в аэропорт Карачи. Рейс SV-726 авиакомпании Saudi Airlines, который должен был приземлиться в Исламабаде, также был перенаправлен в Карачи», — со ссылкой на свой источник передает телеканал Samaa TV.
По данным СМИ, международный аэропорт Сиалкота также объявил о приостановке работы, объяснил это «текущей ситуацией в области национальной безопасности и директивами правительства» страны. Власти советуют пассажирам не посещать в аэропорты и возвращаться по домам. В местном Управлении гражданской авиации заявили, что нормальное авиасообщение возобновятся после стабилизации ситуации.
В конце апреля стало ясно, что Пакистан оказался на пороге войны с Индией, напоминает «Национальная служба новостей». В рамках операции «Синдур» 6 мая были атакованы объекты пакистанской инфраструктуры, пишет RT. За этим последовал ответный удар.
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