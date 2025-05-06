Пакистан провел ответную атаку по целям в Индии

Пакистан запустил ракеты по нескольким целям в Индии. Это произошло после того, как индийские ракеты поразили несколько пакистанских объектов. Об этом рассказали источники.
«Пакистан принял ответные меры и запустил ракеты по нескольким целям в Индии», — передает Samaa Tv со ссылкой на источники. Гендиректор по связям с общественностью вооруженных сил Пакистана (ISPR) подтвердил, что индийские военные запустили ракеты, которые поразили три отдельных объекта на территории Республики.
Он выступил с суровым предупреждением в адрес Индии после сообщения о ракетном ударе по территории Пакистана, заявив, что «временное счастье Индии обернется постоянным горем», — сообщает телеканал.
В результате ударов Вооруженных сил Индии по территории Пакистана погибли два человека и еще 12 получили ранения. В официальном заявлении ISPR отмечается: «Имеются сообщения о гибели по меньшей мере двух мирных жителей в Котли».
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