06 мая 2025

Пакистан провел ответную атаку по целям в Индии

© Служба новостей «URA.RU»
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Ракетный удар был ответным
Ракетный удар был ответным Фото:

Пакистан запустил ракеты по нескольким целям в Индии. Это произошло после того, как индийские ракеты поразили несколько пакистанских объектов. Об этом рассказали источники.

«Пакистан принял ответные меры и запустил ракеты по нескольким целям в Индии», — передает Samaa Tv со ссылкой на источники. Гендиректор по связям с общественностью вооруженных сил Пакистана (ISPR) подтвердил, что индийские военные запустили ракеты, которые поразили три отдельных объекта на территории Республики.

Он выступил с суровым предупреждением в адрес Индии после сообщения о ракетном ударе по территории Пакистана, заявив, что «временное счастье Индии обернется постоянным горем», — сообщает телеканал.

В результате ударов Вооруженных сил Индии по территории Пакистана погибли два человека и еще 12 получили ранения. В официальном заявлении ISPR отмечается: «Имеются сообщения о гибели по меньшей мере двух мирных жителей в Котли».

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Пакистан запустил ракеты по нескольким целям в Индии. Это произошло после того, как индийские ракеты поразили несколько пакистанских объектов. Об этом рассказали источники. «Пакистан принял ответные меры и запустил ракеты по нескольким целям в Индии», — передает Samaa Tv со ссылкой на источники. Гендиректор по связям с общественностью вооруженных сил Пакистана (ISPR) подтвердил, что индийские военные запустили ракеты, которые поразили три отдельных объекта на территории Республики. Он выступил с суровым предупреждением в адрес Индии после сообщения о ракетном ударе по территории Пакистана, заявив, что «временное счастье Индии обернется постоянным горем», — сообщает телеканал. В результате ударов Вооруженных сил Индии по территории Пакистана погибли два человека и еще 12 получили ранения. В официальном заявлении ISPR отмечается: «Имеются сообщения о гибели по меньшей мере двух мирных жителей в Котли».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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