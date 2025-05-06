Пакистанское ПВО сбила два индийских самолета Rafale

Истребитель Rafale, принадлежащий военно-воздушным силам Индии, был сбит средствами противовоздушной обороны Пакистана после нарушения воздушного пространства страны в районе Бахавалпур. Об этом сообщает Samaa TV.
«По данным официальных источников, силы безопасности Пакистана заявили, что рано утром во вторник подразделения ПВО успешно сбили истребитель Rafale ВВС Индии после того, как он нарушил воздушное пространство Пакистана в районе региона Бахавалпур. Инцидент произошел примерно в 12:40 утра, когда радиолокационные системы засекли индийский самолет, совершающий неспровоцированное вторжение на территорию Пакистана», — сказано в пакистанском источнике.
В результате происшествия обломки сбитого самолета были обнаружены на территории Пакистана, к месту падения были направлены поисково-спасательные группы для выяснения состояния пилота. Власти также подчеркнули, что сохраняют приверженность миру, однако эскалация напряженности между двумя странами вызывает обеспокоенность не только в регионе, но и на международном уровне. Ожидается официальное подтверждение деталей инцидента от представителей военного командования Пакистана.
Ранее было известно, что самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы на Пхукет, развернулся над Узбекистаном и возвращается в московский аэропорт Шереметьево. Возможной причиной является закрытие воздушного пространства над Пакистаном на 48 часов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.