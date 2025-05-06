Хороший улов ждал рыбака
В центре Кургана рыбак наловил мешок рыбы прямо с набережной Тобола. Об этом мужчина написал в соцсети.
«Рыбачил с набережной реки Тобол возле городской дамбы. Наловил мешок рыбы», — рассказал горожанин в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова.
Ранее недалеко от дамбы в Кургане местный житель наловил полный пакет карасей. Рыбачил он на простую удочку.
Удачный улов на Тоболе
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