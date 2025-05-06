06 мая 2025

Рыбак похвастался рекордным уловом на набережной в Кургане. Фото

Курганец наловил мешок рыбы у дамбы в центре Кургана
© Служба новостей «URA.RU»
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Хороший улов ждал рыбака
Хороший улов ждал рыбака Фото:

В центре Кургана рыбак наловил мешок рыбы прямо с набережной Тобола. Об этом мужчина написал в соцсети.

«Рыбачил с набережной реки Тобол возле городской дамбы. Наловил мешок рыбы», — рассказал горожанин в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова.

Ранее недалеко от дамбы в Кургане местный житель наловил полный пакет карасей. Рыбачил он на простую удочку. 

Удачный улов на Тоболе
Удачный улов на Тоболе
Фото:

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В центре Кургана рыбак наловил мешок рыбы прямо с набережной Тобола. Об этом мужчина написал в соцсети. «Рыбачил с набережной реки Тобол возле городской дамбы. Наловил мешок рыбы», — рассказал горожанин в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова. Ранее недалеко от дамбы в Кургане местный житель наловил полный пакет карасей. Рыбачил он на простую удочку. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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