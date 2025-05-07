В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для женщин с детьми

Депутат Чернышов предложил сократить один рабочий день для женщин с детьми
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Инициатива поможет родителям с детьми
Инициатива поможет родителям с детьми Фото:

В Госдуме предложил ввести сокращенный на два часа рабочий день раз в неделю для женщин с детьми и отцов-одиночек. Соответствующее обращение направил вице-спикер  Борис Чернышов.

«Прошу Вас рассмотреть возможность внесения в Трудовой кодекс РФ положения, предусматривающего сокращенный на два часа рабочий день один раз в неделю для женщин, воспитывающих детей до 18 лет, а также для отцов-одиночек... Учитывая значимость вопросов демографической и семейной политики, прошу Вас изучить это предложение и оценить возможность его законодательной реализации», — передает слова Чернышова РИА Новости. Вице-спикер пояснил, что инициатива исходит из обращений граждан на депутатских приемах и может стать эффективной мерой поддержки семей с детьми. По его словам, родители сталкиваются с нехваткой времени для общения с детьми в будние дни, что негативно влияет на воспитательный процесс и может приводить к конфликтам.

Чернышов отметил, что предлагаемый формат «семейных часов» может быть гибким: родители смогут выбирать, использовать их утром или вечером по согласованию с работодателем. Это позволит им сопровождать детей на тренировки, помогать с учебой и проводить больше времени вместе.

Ранее в Госдуме уже обсуждались инициативы по сокращению рабочего дня для различных категорий граждан. Так, депутат Игорь Антропенко предлагал уменьшить рабочий день для женщин на час, а Виталий Милонов выступал за введение семичасового рабочего дня для всех россиян, ссылаясь на рост интенсивности труда и необходимость адаптации трудового законодательства к современным реалиям.

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В Госдуме предложил ввести сокращенный на два часа рабочий день раз в неделю для женщин с детьми и отцов-одиночек. Соответствующее обращение направил вице-спикер  Борис Чернышов. «Прошу Вас рассмотреть возможность внесения в Трудовой кодекс РФ положения, предусматривающего сокращенный на два часа рабочий день один раз в неделю для женщин, воспитывающих детей до 18 лет, а также для отцов-одиночек... Учитывая значимость вопросов демографической и семейной политики, прошу Вас изучить это предложение и оценить возможность его законодательной реализации», — передает слова Чернышова РИА Новости. Вице-спикер пояснил, что инициатива исходит из обращений граждан на депутатских приемах и может стать эффективной мерой поддержки семей с детьми. По его словам, родители сталкиваются с нехваткой времени для общения с детьми в будние дни, что негативно влияет на воспитательный процесс и может приводить к конфликтам. Чернышов отметил, что предлагаемый формат «семейных часов» может быть гибким: родители смогут выбирать, использовать их утром или вечером по согласованию с работодателем. Это позволит им сопровождать детей на тренировки, помогать с учебой и проводить больше времени вместе. Ранее в Госдуме уже обсуждались инициативы по сокращению рабочего дня для различных категорий граждан. Так, депутат Игорь Антропенко предлагал уменьшить рабочий день для женщин на час, а Виталий Милонов выступал за введение семичасового рабочего дня для всех россиян, ссылаясь на рост интенсивности труда и необходимость адаптации трудового законодательства к современным реалиям.
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