В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для женщин с детьми

В Госдуме предложил ввести сокращенный на два часа рабочий день раз в неделю для женщин с детьми и отцов-одиночек. Соответствующее обращение направил вице-спикер Борис Чернышов.
«Прошу Вас рассмотреть возможность внесения в Трудовой кодекс РФ положения, предусматривающего сокращенный на два часа рабочий день один раз в неделю для женщин, воспитывающих детей до 18 лет, а также для отцов-одиночек... Учитывая значимость вопросов демографической и семейной политики, прошу Вас изучить это предложение и оценить возможность его законодательной реализации», — передает слова Чернышова РИА Новости. Вице-спикер пояснил, что инициатива исходит из обращений граждан на депутатских приемах и может стать эффективной мерой поддержки семей с детьми. По его словам, родители сталкиваются с нехваткой времени для общения с детьми в будние дни, что негативно влияет на воспитательный процесс и может приводить к конфликтам.
Чернышов отметил, что предлагаемый формат «семейных часов» может быть гибким: родители смогут выбирать, использовать их утром или вечером по согласованию с работодателем. Это позволит им сопровождать детей на тренировки, помогать с учебой и проводить больше времени вместе.
Ранее в Госдуме уже обсуждались инициативы по сокращению рабочего дня для различных категорий граждан. Так, депутат Игорь Антропенко предлагал уменьшить рабочий день для женщин на час, а Виталий Милонов выступал за введение семичасового рабочего дня для всех россиян, ссылаясь на рост интенсивности труда и необходимость адаптации трудового законодательства к современным реалиям.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.