06 мая 2025

У обвиненного в коррупции свердловского мэра арестовали имущество

© Служба новостей «URA.RU»
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Пильникова арестовали в декабре 2024 по обвинению во взятке
Пильникова арестовали в декабре 2024 по обвинению во взятке Фото:

В ходе расследования уголовного дела у мера Артемовского (Свердловская область) Константина Трофимова арестовали все имущество. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Свердловской области.

«Проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, проведены очные ставки, обыски, проверка показаний на месте, проанализирован значительный объем интересующей следствие финансовой и иной документации, также в обеспечительных целях наложен арест на имущество фигуранта», — рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. Мероприятия проведены в ходе следствия, чтобы подтвердить обвинения и собрать дополнительные доказательства.

Трофимов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ (получение главой органа местного самоуправления взятки за общее покровительство и попустительство по службе, в том числе в крупном и особо крупном размерах). Наказание за совершение преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы.

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В ходе расследования уголовного дела у мера Артемовского (Свердловская область) Константина Трофимова арестовали все имущество. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Свердловской области. «Проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, проведены очные ставки, обыски, проверка показаний на месте, проанализирован значительный объем интересующей следствие финансовой и иной документации, также в обеспечительных целях наложен арест на имущество фигуранта», — рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. Мероприятия проведены в ходе следствия, чтобы подтвердить обвинения и собрать дополнительные доказательства. Трофимов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ (получение главой органа местного самоуправления взятки за общее покровительство и попустительство по службе, в том числе в крупном и особо крупном размерах). Наказание за совершение преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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