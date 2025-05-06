У обвиненного в коррупции свердловского мэра арестовали имущество

В ходе расследования уголовного дела у мера Артемовского (Свердловская область) Константина Трофимова арестовали все имущество. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Свердловской области.
«Проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, проведены очные ставки, обыски, проверка показаний на месте, проанализирован значительный объем интересующей следствие финансовой и иной документации, также в обеспечительных целях наложен арест на имущество фигуранта», — рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. Мероприятия проведены в ходе следствия, чтобы подтвердить обвинения и собрать дополнительные доказательства.
Трофимов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ (получение главой органа местного самоуправления взятки за общее покровительство и попустительство по службе, в том числе в крупном и особо крупном размерах). Наказание за совершение преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы.
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