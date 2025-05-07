Москва выразила благодарность Кубе за неизменную поддержку в условиях гибридной войны, организованной Западом против России. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
«Признательны за неизменную поддержку, оказываемую Гаваной в контексте развязанной Западом гибридной войны против России», — написал Лавров в статье МИД в честь 65-летия восстановления дипломатических отношений двух стран. Материал опубликован на официальном сайте ведомства.
По словам министра, руководство Кубы не раз обоснованно подчеркивало, что одной из ключевых причин украинского кризиса стала продолжительная политика расширения НАТО в направлении российских рубежей. Кроме того, особо отмечается необходимость строгого соблюдения прав человека на территориях, находящихся под контролем киевских властей.
После насильственной смены власти в 2014 году нынешний режим в Киеве взял курс на уничтожение всего, что связано с Россией и Русским миром. В том числе курс на ликвидацию русского языка, культуры, традиций, канонического православия и русскоязычных средств массовой информации, отметил Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил, что Куба является надежным внешнеполитическим союзником РФ, пишет RT. Как отметил российский дипломат, несмотря на значительную географическую отдаленность, между нашими государствами существуют прочные братские отношения, сформированные за годы тесного сотрудничества в рамках стратегического партнерства. Лавров подчеркнул, что такая динамика во многом обусловлена надежной основой дружбы и взаимного доверия, заложенной еще в 1960-е годы после победы Кубинской революции под руководством Фиделя Кастро.
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