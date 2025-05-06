Няганская ГРЭС восстановила работу после ночного отключения

Няганская ГРЭС, принадлежащая энергетической компании ПАО «Форвард Энерго», возобновила работу после аварийного отключения, которое произошло накануне вечером. Об этом URA.RU сообщил директор по коммуникациям и связям с общественностью компании Денис Лазарев.
«В час ночи неисправности были устранены. Станция работает в штатном режиме, проводится внутреннее расследование», — пояснил Лазарев. Он также подчеркнул, что отключение произошло без какого-либо внешнего воздействия — ни природного, ни человеческого.
Станция была остановлена вечером 6 мая — сработала система автоматической защиты, из-за чего отключились энергоблоки. Компания оперативно восстановила работу оборудования, при этом перебоев с электроснабжением населения не зафиксировано. ПАО «Форвард Энерго» проводит проверку причин инцидента.
Ранее URA.RU писало, что на Няганской ГРЭС произошло аварийное отключение энергоблоков. Тогда в компании заявили, что работает система автоматической защиты, а последствия для потребителей исключены.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!