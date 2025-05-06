Владелец Няганской ГРЭС разбирается в причинах остановки энергоблока

Энергетическая компания «Форвард энерго», которой принадлежит Няганьская ГРЭС, проводит внутреннее расследование причин аварийного отключения электроэнергии на станции. Параллельно с этим устраняются все неполадки.
«Произошло аварийное отключение без внешнего воздействия… „Форвард энерго“ проводит внутреннее расследование в связи с произошедшим и параллельно оперативно устраняет неполадки», — сообщили в компании ТАСС.
Няганская ГРЭС приостановила работу около десяти часов вечера, 6 мая. Причиной тому оказалась сработавшая система автоматической защиты, из-за которой и отключились энергоблоки. В течение нескольких часов работа оборудования на станции будет полностью восстановлена. При этом, на местное население авария никак не повлияла.
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