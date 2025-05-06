06 мая 2025

Владелец Няганской ГРЭС разбирается в причинах остановки энергоблока

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«Форвард энерго» проведет внутренне расследование для выявления причин аварии
«Форвард энерго» проведет внутренне расследование для выявления причин аварии Фото:

Энергетическая компания «Форвард энерго», которой принадлежит Няганьская ГРЭС, проводит внутреннее расследование причин аварийного отключения электроэнергии на станции. Параллельно с этим устраняются все неполадки.

«Произошло аварийное отключение без внешнего воздействия… „Форвард энерго“ проводит внутреннее расследование в связи с произошедшим и параллельно оперативно устраняет неполадки», — сообщили в компании ТАСС.

Няганская ГРЭС приостановила работу около десяти часов вечера, 6 мая. Причиной тому оказалась сработавшая система автоматической защиты, из-за которой и отключились энергоблоки. В течение нескольких часов работа оборудования на станции будет полностью восстановлена. При этом, на местное население авария никак не повлияла.

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Энергетическая компания «Форвард энерго», которой принадлежит Няганьская ГРЭС, проводит внутреннее расследование причин аварийного отключения электроэнергии на станции. Параллельно с этим устраняются все неполадки. «Произошло аварийное отключение без внешнего воздействия… „Форвард энерго“ проводит внутреннее расследование в связи с произошедшим и параллельно оперативно устраняет неполадки», — сообщили в компании ТАСС. Няганская ГРЭС приостановила работу около десяти часов вечера, 6 мая. Причиной тому оказалась сработавшая система автоматической защиты, из-за которой и отключились энергоблоки. В течение нескольких часов работа оборудования на станции будет полностью восстановлена. При этом, на местное население авария никак не повлияла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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